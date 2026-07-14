/गुमला मासूम दुष्कर्म मामला: घाघरा के एक गांव पहुंची जांच टीम, केस दबाने की कोशिश पर सख्त हुए अधिकारी

तीन दिनों के भीतर मांगा स्पष्टीकरण

वहीं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह ने बताया कि मामले को दबाने के लिए हुई कथित बैठक में एक पंचायत समिति सदस्य की मौजूदगी की प्रारंभिक जांच की गई है. संबंधित पंचायत समिति सदस्य से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी. हालांकि, जांच के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने कैमरे के सामने कोई बयान देने से इनकार कर दिया. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर यह तय होगा कि मामले को दबाने की कोशिश में कौन-कौन शामिल था और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.