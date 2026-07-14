/गुमला मासूम दुष्कर्म मामला: घाघरा के एक गांव पहुंची जांच टीम, केस दबाने की कोशिश पर सख्त हुए अधिकारी

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गुमला जिले के घाघरा थाने के एक गांव में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और मामले को दबाने की कोशिश की जांच अब तेज हो गई है. मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को प्रशासनिक और जांच टीम बच्ची के गांव पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल की. जांच टीम में अंचल अधिकारी सुशील खाखा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC), डालसा के प्रतिनिधि तथा घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार सिंह शामिल थे. टीम ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की.
अपराध को छिपाने या दबाने की कोशिश अपराध
अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देना जरूरी है. अपराध को छिपाने या दबाने का प्रयास भी कानूनन अपराध है. टीम ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. बैठक के दौरान ग्रामीणों ने कथित नकद लेनदेन, मुर्गा और दारू पार्टी के जरिए समझौता कराने जैसी चर्चाओं से इनकार किया. घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार सिंह ने बताया कि जांच टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
तीन दिनों के भीतर मांगा स्पष्टीकरण
वहीं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह ने बताया कि मामले को दबाने के लिए हुई कथित बैठक में एक पंचायत समिति सदस्य की मौजूदगी की प्रारंभिक जांच की गई है. संबंधित पंचायत समिति सदस्य से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी. हालांकि, जांच के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने कैमरे के सामने कोई बयान देने से इनकार कर दिया. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर यह तय होगा कि मामले को दबाने की कोशिश में कौन-कौन शामिल था और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.
रिपोर्ट: रणधीर निधि