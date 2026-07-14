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गुमला मासूम दुष्कर्म मामला: घाघरा के एक गांव पहुंची जांच टीम, केस दबाने की कोशिश पर सख्त हुए अधिकारी

Gumla News: गुमला में मासूम से दुष्कर्म के मामले की जांच करने के लिए टीम घाघरा के एक गांव पहुंची. केस दबाने की कोशिश पर अधिकारी सख्त नजर आए. इसके साथ ही, टीम ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:55 PM IST
गुमला मासूम दुष्कर्म मामला: घाघरा के एक गांव पहुंची जांच टीम, केस दबाने की कोशिश पर सख्त हुए अधिकारी
Image Credit: गुमला मासूम दुष्कर्म मामला: घाघरा के एक गांव पहुंची जांच टीम (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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