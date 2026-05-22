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शादी का जश्न मातम में बदला: गुमला के पालकोट में युवक की टांगी से काटकर बेरहमी से हत्या, आरोपी फरार

Jharkhand News: पालकोट थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान 27 वर्षीय दुर्गा उरांव की टांगी से हमला कर हत्या कर दी गई. आरोपी गंगा टोप्पो वारदात के बाद फरार है, जबकि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 10:15 AM IST

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शादी का जश्न मातम में बदला: गुमला के पालकोट में युवक की टांगी से काटकर बेरहमी से हत्या, आरोपी फरार
शादी का जश्न मातम में बदला: गुमला के पालकोट में युवक की टांगी से काटकर बेरहमी से हत्या, आरोपी फरार

Jharkhand News: गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई एक सनसनीखेज खूनी वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. खुशियों और जश्न के माहौल के बीच एक परिवार की दुनिया उस समय उजड़ गई, जब 27 वर्षीय दुर्गा उरांव की बेरहमी से हत्या कर दी गई. अम्बाटोली गांव निवासी दुर्गा अपनी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी का माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल जाएगा. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि आरोपी वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, दुर्गा उरांव अपनी मां बंधनी उड़ाइन के साथ मामा की बेटी की शादी में शामिल होने लोटवा गांव गया था. रात में शादी समारोह में नाच-गाने और जश्न का माहौल था. इसी दौरान गांव का ही गंगा टोप्पो नामक व्यक्ति दुर्गा को अपने घर बुलाकर ले गया. आरोप है कि वहां उसने टांगी से दुर्गा के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और बाद में घर के बाथरूम में बंद कर फरार हो गया.

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देर रात तक दुर्गा के वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान गंगा टोप्पो के घर के पास खून के निशान मिले, जिससे परिजनों का शक और गहरा हो गया. जब घर के बाथरूम की तलाशी ली गई तो दुर्गा उरांव खून से लथपथ गंभीर हालत में पड़ा मिला. परिजन उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना के SI अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: रणधीर निधि

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