/गुमला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख के इनामी JJMP सब-जोनल कमांडर समेत 4 गिरफ्तार

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गुमला: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. डुमरी थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने पांच लाख रुपये के इनामी सब-जोनल कमांडर रामदेव लोहरा समेत चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है.
रामदेव लोहरा JJMP का सब-जोनल सदस्य
गिरफ्तार आरोपियों में रामदेव लोहरा, अरविंद नायक, मुनेश्वर सिंह और जितेंद्र लोहरा शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, रामदेव लोहरा JJMP का सब-जोनल सदस्य है, जबकि अरविंद नायक संगठन का एरिया कमांडर बताया गया है.
Wi-Fi डोंगल और प्रतिबंधित JJMP/नक्सली पर्चे बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक AK-56 राइफल, एक SLR राइफल, एक सेमी-ऑटोमैटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, वॉकी-टॉकी, आठ मोबाइल फोन, Wi-Fi डोंगल और प्रतिबंधित JJMP/नक्सली पर्चे बरामद किए हैं.
पुलिस टीम ने डुमरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार किया
पुलिस को सूचना मिली थी कि JJMP के सदस्य क्षेत्र में संगठन को दोबारा सक्रिय करने और उसका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने डुमरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार किया.
JJMP के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा
गिरफ्तार उग्रवादियों से पूछताछ कर संगठन के अन्य सदस्यों, ठिकानों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई को JJMP के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है.
सरायकेला पुलिस ने 15 लाख के इनामी मदन महतो समेत 3 नक्सली को किया था गिरफ्तार
6 अगस्त, 2026 को सरायकेला पुलिस ने नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की थी. पुलिस ने 15 लाख के इनामी नक्सली मदन महतो, 5 लाख के इनामी सागर सिंह उर्फ वीरेन और उसकी पत्नी 2 लाख की इनामी मीना पहाड़िया की गिरफ्तारी की थी. पुलिस ने बताया था कि इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक इंसास राइफल और एके47 का 250 बोर बरामद किया था.
रिपोर्ट: रणधीर निधि