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गुमला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख के इनामी JJMP सब-जोनल कमांडर समेत 4 गिरफ्तार

Gumla News: गुमला पुलिस ने 18 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पांच लाख के इनामी JJMP सब-जोनल कमांडर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से AK-56, SLR समेत अत्याधुनिक हथियार और 146 जिंदा कारतूस बरामद किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:39 PM IST
गुमला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख के इनामी JJMP सब-जोनल कमांडर समेत 4 गिरफ्तार
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) गुमला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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