Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /गुमला में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो की हालत गंभीर

गुमला में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो की हालत गंभीर

Gumla News: गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में देवाकी पेट्रोल पंप के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में चिरोडीह निवासी गंगेश्वर बड़ाइक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिल उरांव और संतोष लोहार गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 22, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:44 AM IST
गुमला में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो की हालत गंभीर
Image Credit: गुमला में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो की हालत गंभीर (zee media)

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गुमला में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो की हालत गंभीर
2
3
4
5