/गुमला में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो की हालत गंभीर

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Gumla News: झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी पेट्रोल पंप के समीप की है, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान चिरोडीह निवासी गंगेश्वर बड़ाइक के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में घायल अनिल उरांव और संतोष लोहार दोनों हेसराग निवासी बताए गए हैं. घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई.
आमने-सामने भिड़ीं दोनों बाइक
जानकारी के अनुसार, अनिल उरांव और संतोष लोहार एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घाघरा की ओर से हेसराग जा रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा की ओर आ रहे गंगेश्वर बड़ाइक की मोटरसाइकिल से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों मोटरसाइकिलों की रफ्तार तेज थी और अचानक आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में गंगेश्वर बड़ाइक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं, अनिल उरांव और संतोष लोहार भी गंभीर रूप से घायल हो गए.
ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया
हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दोनों को गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों के अनुसार, हादसे के समय दोनों घायल युवक नशे की हालत में बताए जा रहे थे. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के साथ दोनों दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर थाना ले गई. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
रिपोर्ट: रणधीर निधि