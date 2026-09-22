/गुमला में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो की हालत गंभीर

Gumla News: झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी पेट्रोल पंप के समीप की है, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान चिरोडीह निवासी गंगेश्वर बड़ाइक के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में घायल अनिल उरांव और संतोष लोहार दोनों हेसराग निवासी बताए गए हैं. घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई.