/Jharkhand Weather: क्या झारखंड से आगे बढ़ गया मानसून? आज सताने वाली है गर्मी, इन जिलों में बारिश के संकेत!

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Jharkhand Weather Report Today: झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है. दो दिन पहले तक प्रदेश में होने वाल बारिश से मानसून की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है. मौसम विभाग ने आज (मंगलवार, 9 जून) झारखंड के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में 11 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है. वहीं 12 जून से तीन दिन तक राज्य के कई इलाके में तेज हवा, वज्रपात और बारिश होने की आशंका है.
रांची आईएमडी ने आज उत्तर पूर्वी झारखंड के 6 जिलों और दक्षिण के सभी 4 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की बात कही है. राजधानी रांची में भी लोग आज उसम भरी गर्मी से परेशान हो सकते हैं. पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिले में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. राहत की बात यह है कि लू चलने की संभावना नहीं जताई गई है. वहीं, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा पूर्वी सिंघभूम, पश्चिमी सिंघभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में बारिश होने की संभावना जताई गई है.
इस दौरान तेज आंधी आने की आशंका जताई गई है. इसके साथ ही कुछ जिलों में ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सचेत किया है. वकिसानों को विशेष रूप से सावधान रहने को कहा गया है. बारिश के दौरान लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से मना किया गया है, यहां आकाशीय बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है. इसके अलावा किसानों को अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर बांधने की सलाह दी गई है.