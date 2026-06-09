Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /Jharkhand Weather: क्या झारखंड से आगे बढ़ गया मानसून? आज सताने वाली है गर्मी, इन जिलों में बारिश के संकेत!

Jharkhand Weather: क्या झारखंड से आगे बढ़ गया मानसून? आज सताने वाली है गर्मी, इन जिलों में बारिश के संकेत!

Jharkhand Aaj Ka Mausam: झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है. दो दिन पहले तमाम जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थीं, जबकि आज अधिकांश हिस्से में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:48 AM IST
Jharkhand Weather: क्या झारखंड से आगे बढ़ गया मानसून? आज सताने वाली है गर्मी, इन जिलों में बारिश के संकेत!
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BPSC स्टेनोग्राफर लिखित परीक्षा 11 जून को, 150 सवालों के साथ होगी नेगेटिव मार्किंग
BPSC Stenographer Exam 20266 min ago
2
Bihar Weather43 min ago
3
Pawan Singh Net Worth1 hr ago
4
khan sir1 hr ago
5
khan sir2 hrs ago