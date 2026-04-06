कहीं गिरे पेड़ तो कहीं ध्वस्त हुए बिजली के खंभे, गढ़वा में आंधी-बारिश से तबाही

Jharkhand Latest News: गढ़वा जिले में आंधी-बारिश और वज्रपात का कहर देखने को मिला. यहां पर आधा दर्जन मिट्टी के घर गिर गए और मवेशी की मौत हो गई.
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Jharkhand News: गढ़वा जिले में रमकंडा रविवार की देर रात तेज आंधी बारिश ओर वज्रपात में रमकंडा के कई क्षत्रों में घर बिजली के तार ओर पेड़ को नुकसान पहुंचा है. चेटे गांव में खपरैल के आधा दर्जन घरों को आंशिक नुकसान हुआ ओर कई पेड़ गिर गए. बिजली का तार टूट गया. इस आंधी तूफान मे विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो गयी.
रमकंडा प्रखण्ड के चेटे पंचायत अंतर्गत ग्राम पटसर के टोला पत्थलगढ़वा में वज्रपात से उपेंद्र भुईयां पिता सीताराम भुईयां की दो भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई.
बताया जाता है कि देर रात अचानक तेज बारिश और बिजली कड़कने के दौरान यह हादसा हुआ. भैंसों की मौत से पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. इसी आंधी-पानी का असर कुरुमदारी गांव में भी देखने को मिला, जहां तेज हवा के कारण बिजली का खंभा गिरकर पूरी तरह ध्वस्त हो गया.
खंभा गिरने से गांव की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. ग्रामीणों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी. चेटे के मुनि भुइयां, शम्भू बैठा, प्रताप रजक सुरेश भुइयां के घरों आंशिक नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधानों के तहत जल्द मुआवजा देने और कुरुमदारी गांव में शीघ्र बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग की है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राज
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