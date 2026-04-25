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हजारीबाग की दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर के बाद खाई में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 5 की मौत

Hazaribagh News: झारखंड के हजारीबाग की दनुआ घाटी में शनिवार शाम तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार खाई में गिर गई, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:32 PM IST

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हजारीबाग की दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर के बाद खाई में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 5 की मौत
हजारीबाग की दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर के बाद खाई में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 5 की मौत

Hazaribagh News: झारखंड के हजारीबाग जिले की कुख्यात दनुआ घाटी में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर पांच जिंदगियों पर भारी पड़ गई, जब एक भीषण टक्कर के बाद एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना इतनी भयानक थी कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार (नंबर JH 10 CU 3472) बिहार की ओर जा रही थी. दनुआ घाटी के घुमावदार और खतरनाक मोड़ पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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दुर्घटना में कार सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो पुरुष, एक महिला और दो छोटे बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि, खबर लिखे जाने तक सभी मृतकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी. पुलिस ने शवों को निकालने और वाहन को खाई से बाहर लाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. इस दर्दनाक हादसे के बाद दनुआ घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस खतरनाक घाटी क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा उपाय और ट्रैफिक नियंत्रण के सख्त इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू

 

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