/हजारीबाग: बरकट्ठा में 70-80 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त, उत्तराखंड का चालक गिरफ्तार

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Jharkhand News: हजारीबाग के बरकट्ठा के झुरझुरी स्थित झारखंड होटल के समीप शराब से लदे ट्रक बरामद मामले में बरही SDPO राधा प्रेम किशोर ने बरकट्ठा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 70 से 80 लाख रुपये है. उन्होंने बताया कि मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना से गुप्त सूचना मिली थी कि झुरझुरी स्थित झारखंड होटल के पास एक बारह चक्का ट्रक काफी देर से संदिग्ध अवस्था में खड़ा है तथा उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब लदी हुई है. इस आशय की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक हजारीबाग और बरही SDPO को दी गई.
सूचना के आधार पर तत्काल छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम ने झारखंड होटल के पास खड़े ट्रक संख्या UK 18 CA 6133 की तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक में अंग्रेजी शराब इम्पीरियल ब्लू की 935 कार्टन में पैक 33 हजार 240 बोतल, कुल 8,253 लीटर शराब बरामद की गई. सभी शराब की बोतलों पर यूटी चंडीगढ़ का स्टिकर लगा हुआ था.
पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक दलजीत सिंह (38), पिता हरभजन सिंह, ग्राम सुभाष कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. SDPO ने बताया कि शराब वहां से यहां तक कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है. साथ ही शराब का डंप कौन और कहां किया जाता है, इसकी भी जांच की जा रही है.
छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक इमदाद अंसारी, थाना प्रभारी आशीष कुमार भगत, SI देवदत्त कुमार सिंह, SI खालिद इकबाल समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू