/हजारीबाग: बरकट्ठा में 70-80 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त, उत्तराखंड का चालक गिरफ्तार

Jharkhand News: हजारीबाग के बरकट्ठा के झुरझुरी स्थित झारखंड होटल के समीप शराब से लदे ट्रक बरामद मामले में बरही SDPO राधा प्रेम किशोर ने बरकट्ठा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 70 से 80 लाख रुपये है. उन्होंने बताया कि मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना से गुप्त सूचना मिली थी कि झुरझुरी स्थित झारखंड होटल के पास एक बारह चक्का ट्रक काफी देर से संदिग्ध अवस्था में खड़ा है तथा उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब लदी हुई है. इस आशय की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक हजारीबाग और बरही SDPO को दी गई.