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हजारीबाग: बरकट्ठा में 70-80 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त, उत्तराखंड का चालक गिरफ्तार

Jharkhand News: हजारीबाग के बरकट्ठा में झुरझुरी स्थित झारखंड होटल के पास पुलिस ने एक ट्रक से 8,253 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की. करीब 70-80 लाख रुपये की इम्पीरियल ब्लू शराब जब्त की गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 28, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:07 AM IST
हजारीबाग: बरकट्ठा में 70-80 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त, उत्तराखंड का चालक गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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