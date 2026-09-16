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हजारीबाग की दो बेटियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन, पृथ्वी उरांव और अनौखी कुमारी ब्राजील में दिखाएंगी दम

Hazaribagh News: हजारीबाग में प्रशिक्षण ले रहीं एथलीट पृथ्वी उरांव और अनौखी कुमारी का चयन अंडर-17 विश्व विद्यालयीन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम में हुआ है. पृथ्वी लंबी कूद और अनौखी 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेंगी.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:48 PM IST
हजारीबाग की दो बेटियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन, पृथ्वी उरांव और अनौखी कुमारी ब्राजील में दिखाएंगी दम
Image Credit: हजारीबाग की दो बेटियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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