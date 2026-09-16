/हजारीबाग की दो बेटियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन, पृथ्वी उरांव और अनौखी कुमारी ब्राजील में दिखाएंगी दम

दोनों खिलाड़ियों की सफलता में उनके प्रशिक्षक नीरज रॉय और अनुकंपा रूंडा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है. प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने लगातार अपनी तकनीक, गति, फिटनेस और प्रदर्शन पर काम किया. लंबे समय तक किए गए नियमित अभ्यास का परिणाम है कि दोनों खिलाड़ियों को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है. राज्य की आवासीय खेल व्यवस्था भी इन खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है. आवासीय सुविधा और नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी खेल विधा में बेहतर तैयारी का अवसर मिल रहा है. इसी व्यवस्था का लाभ उठाकर पृथ्वी और अनौखी लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में जुटी हैं. ब्राजील रवाना होने से पहले दोनों खिलाड़ियों के लिए गोवा में करीब ढाई महीने का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. शिविर में खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक और प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा.