/हजारीबाग में पुलिस और कुबेर गिरोह के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा ढेर होने से बचा, 5 गिरफ्तार

दरअसल, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को 29 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी कि लोहसिंघना थाना क्षेत्र में प्रिंस खान गिरोह के कुछ सदस्य कोयलांचल शांति सेना का विस्तार करने और नए-नए युवकों को आपराधिक गतिविधियों में जोड़ने की फिराक में हैं. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़कागांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया. तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले आजाद नगर से मो. शमशाद उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर वकास हैदर को मंडई कोलघटी से पकड़ा गया, जिसके पास से मार्क. 303 की 20 जिंदा गोलियां बरामद हुईं.