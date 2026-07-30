/हजारीबाग में पुलिस और कुबेर गिरोह के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा ढेर होने से बचा, 5 गिरफ्तार

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हजारीबाग जिला पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से संचालित आपराधिक संगठन कोयलांचल शांति सेना कुबेर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बड़कागांव थाना क्षेत्र के आराहरा इलाके में बुधवार भोर (04:00 बजे) पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने मौके से पांच सक्रिय अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है.
दरअसल, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को 29 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी कि लोहसिंघना थाना क्षेत्र में प्रिंस खान गिरोह के कुछ सदस्य कोयलांचल शांति सेना का विस्तार करने और नए-नए युवकों को आपराधिक गतिविधियों में जोड़ने की फिराक में हैं. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़कागांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया. तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले आजाद नगर से मो. शमशाद उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर वकास हैदर को मंडई कोलघटी से पकड़ा गया, जिसके पास से मार्क. 303 की 20 जिंदा गोलियां बरामद हुईं.
इसके बाद इनकी निशानदेही पर बोकारो के चास निवासी अरुण कुमार सिंह और रौशन मालाकार को पकड़ा गया, जिनकी संलिप्तता पर चरही थाने के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोलियां जब्त की गईं. गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे लोग प्रिंस खान के करीबी अमन कुमार सिंह कोयलांचल शांति सेवा कुबेर के नेतृत्व में हजारीबाग के कोयला खनन क्षेत्रों में लेवी वसूलने और दहशत फैलाने का काम कर रहे थे.
पूछताछ में यह भी सामने आया कि ये सभी बड़कागांव थाना क्षेत्र के आराहरा 13 मील, टीपी 0-5 के पास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे.सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन जांच अभियान शुरू किया. बुधना घाटी पुलिया के पास संदिग्धों को रोकने का प्रयास करने पर उन्होंने पुलिस दल पर 6 से 7 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सैयद मोहम्मद जीशान के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि अन्य अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे.
गिरफ्तार अपराधियों में सैयद मोहम्मद जीशान पेलावल, हजारीबाग मुठभेड़ में घायल हैं. जबकि मो शमशाद उर्फ साहिल पेलावल, हजारीबाग वकास हैदर, लोहसिंगना, हजारीबाग अरुण कुमार सिंह चास और रौशन मालाकार चास, बोकारो गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके पास से 1 देसी पिस्तौल और 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोलियां, 303 की 20 जिंदा गोलियां, 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है.
रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू