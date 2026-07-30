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हजारीबाग में पुलिस और कुबेर गिरोह के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा ढेर होने से बचा, 5 गिरफ्तार

Hazaribagh Encounter: हजारीबाग में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने कार्रवाई करते हुए वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान की तरफ से संचालित कोयलांचल शांति सेना के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:24 PM IST
हजारीबाग में पुलिस और कुबेर गिरोह के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा ढेर होने से बचा, 5 गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) हजारीबाग में पुलिस और कुबेर गिरोह के बीच मुठभेड़

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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