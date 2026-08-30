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हजारीबाग एनकाउंटर: हथिया बाबा मंदिर के पास पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, अफीम और हथियार बरामद

Hazaribagh Encounter: चौपारण में अफीम तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हुई. इस घटना में एक तस्कर को गोली लगी है. दो देसी पिस्टल और अफीम बरामद किया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:28 AM IST
हजारीबाग एनकाउंटर: हथिया बाबा मंदिर के पास पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, अफीम और हथियार बरामद
Image Credit: हजारीबाग एनकाउंटर

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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