/हजारीबाग: राहुल दुबे गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक गोली लगने से घायल, दो गिरफ्तार

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हजारीबाग और चतरा जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित सीसीएल की चंद्रगुप्त कोल परियोजना में बीती देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, यह मुठभेड़ हजारीबाग के केरेडारी सीमा क्षेत्र और चतरा के टंडवा प्रखंड में सक्रिय राहुल दुबे गैंग और पगार ओपी पुलिस के बीच हुई. पुलिस को इलाके में अपराधियों के होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने एक्शन में आ गई.
राहुल दुबे गैंग का अपराधी घायल
खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राहुल दुबे गैंग का एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और इलाज के लिए भेजा. पुलिस ने घटनास्थल से भागने का प्रयास कर रहे दो अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लिया है. तलाशी के दौरान इन अपराधियों के पास से एक घातक हथियार बरामद किया गया है.
राहुल दुबे गैंग इलाके में सक्रिय
साथ ही, मौके से एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरी घटना का मुख्य तार रंगदारी की मांग से जुड़ा हुआ है. राहुल दुबे गैंग लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय है. इससे पहले भी इस गिरोह ने रंगदारी वसूलने के मकसद से दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की कई घटनाओं को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए अपराधियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी मिल सके.
रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू
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