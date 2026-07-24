/हजारीबाग: राहुल दुबे गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक गोली लगने से घायल, दो गिरफ्तार

राहुल दुबे गैंग इलाके में सक्रिय

साथ ही, मौके से एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरी घटना का मुख्य तार रंगदारी की मांग से जुड़ा हुआ है. राहुल दुबे गैंग लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय है. इससे पहले भी इस गिरोह ने रंगदारी वसूलने के मकसद से दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की कई घटनाओं को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए अपराधियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी मिल सके.