Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /हजारीबाग: राहुल दुबे गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक गोली लगने से घायल, दो गिरफ्तार

हजारीबाग: राहुल दुबे गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक गोली लगने से घायल, दो गिरफ्तार

हजारीबाग जिले के केरेडारी सीमा क्षेत्र और चतरा जिले के टंडवा ब्लॉक में स्थित CCL के चंद्रगुप्त कोल प्रोजेक्ट में राहुल दुबे गैंग और पगार OP पुलिस के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया. साथ ही, पुलिस ने दो अपराधियों को हिरासत में लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 24, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:35 AM IST
हजारीबाग: राहुल दुबे गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक गोली लगने से घायल, दो गिरफ्तार
Image Credit: हजारीबाग: राहुल दुबे गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देवघर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
Jharkhand news39 min ago
2
Sikkim tunnel accident48 min ago
3
Mrityunjay Tiwari52 min ago
4
Begusarai News1 hr ago
5
Garhwa News1 hr ago