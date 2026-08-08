/हजारीबाग एनकाउंटरः प्रिंस खान गिरोह का सदस्य अंकित पांडेय गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

राज्य चुनें
हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर रात अचानक से गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं. थोड़ी देर बाद पता चला कि बड़कागांव में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह का सदस्य अंकित कुमार पांडेय को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त अंकित पांडेय के पैर में गोली लगी है. घटना बड़कागांव थाना क्षेत्र के पिपरा डीह गांव स्थित बंद पड़े गैस प्लांट के पास हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि अभियुक्त अंकित पांडेय अपने कुछ साथियों के साथ बंद पड़े गैस प्लांट के पास छिपा हुआ है. सूचना पर पुलिस टीम जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो अंकित ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया.
पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में अंकित के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के 13 माइल ट्रांसपोर्ट रोड पर दो हाईवा वाहनों पर हुई गोलीबारी के मामले में अंकित पांडेय आरोपी है और हजारीबाग पुलिस उसे तलाश कर रही थी. मामले को लेकर बड़कागांव थाना कांड संख्या 133/26 दर्ज किया गया था. पुलिस ने संदिग्ध अंकित कुमार पांडेय, पिता अरुण कुमार पांडेय, निवासी पिपराडीह को पूछताछ के लिए थाना लाया था.
पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल फोन की जांच की गई, जिसमें टेलीग्राम एप के माध्यम से गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके गिरोह के सदस्यों के साथ चैट किए जाने की बात सामने आई. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में अंकित ने 25 जुलाई की रात 13 माइल ट्रांसपोर्ट रोड पर अपने अन्य साथियों के साथ गोलीबारी की घटना को अंजाम देने तथा प्रिंस खान गिरोह के नाम से धमकी भरे पर्चे छोड़ने की बात स्वीकार की. आरोपी ने यह भी बताया कि घटना में इस्तेमाल हथियार और बम पिपराडीह गांव के पास बंद पड़े गैस प्लांट में छिपाकर रखे गए हैं.
इसके बाद पुलिस टीम आरोपी की निशानदेही पर बरामदगी के लिए गैस प्लांट के पास पहुंची. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान अंकित ने एक जवान को धक्का देकर बरामद पिस्तौल से पुलिस टीम की ओर फायर किया और भागने का प्रयास किया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल, 7.62 एमएम का एक खोखा, एक मिस फायर गोली, एक जिंदा गोली, एक देसी बम और चार हस्तलिखित धमकी भरे पर्चे बरामद किए हैं.
कार्रवाई की पुष्टि करते हुए हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग वाहनों पर फायरिंग करने वाले प्रिंस खान गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के घायल होने की भी पुष्टि की है.