/हजारीबाग एनकाउंटरः प्रिंस खान गिरोह का सदस्य अंकित पांडेय गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर रात अचानक से गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं. थोड़ी देर बाद पता चला कि बड़कागांव में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह का सदस्य अंकित कुमार पांडेय को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त अंकित पांडेय के पैर में गोली लगी है. घटना बड़कागांव थाना क्षेत्र के पिपरा डीह गांव स्थित बंद पड़े गैस प्लांट के पास हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि अभियुक्त अंकित पांडेय अपने कुछ साथियों के साथ बंद पड़े गैस प्लांट के पास छिपा हुआ है. सूचना पर पुलिस टीम जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो अंकित ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया.