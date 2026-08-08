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हजारीबाग एनकाउंटरः प्रिंस खान गिरोह का सदस्य अंकित पांडेय गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

Hazaribagh Encounter: हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के 13 माइल ट्रांसपोर्ट रोड पर दो हाईवा वाहनों पर हुई गोलीबारी के मामले में हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गिरोह के सदस्य अंकित कुमार पांडेय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 08, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:11 AM IST
हजारीबाग एनकाउंटरः प्रिंस खान गिरोह का सदस्य अंकित पांडेय गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली
Image Credit: हजारीबाग एनकाउंटरः प्रिंस खान गिरोह का सदस्य अंकित पांडेय गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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