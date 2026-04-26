हजारीबाग में भीषण सड़क हादसाः ट्रक-SUV की टक्कर में समाप्त हो गया पूरा परिवार, 5 की मौत

Hazaribagh Road Accident: झारखंड के हजारीबाग में दनुवा घाटी के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार (संख्या JH 10 CU 3472) बिहार की ओर जा रही थी. इसी दौरान घाटी के घुमावदार रास्ते पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सीधे गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े.

सूत्रों के मुताबिक, कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो पुरुष, एक महिला और दो छोटे बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया. खाई से क्षतिग्रस्त वाहन को निकालने तथा शवों को बाहर लाने की प्रक्रिया देर रात तक जारी रही. दनुआ घाटी में लगातार हो रहे हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि घाटी क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

मृतकों की पहचान

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शिवकुमार भुइयां (45 वर्ष): बीसीसीएल के महेशपुर कोलियरी में लाइनमैन के पद पर कार्यरत.

रूबी देवी (38 वर्ष): शिवकुमार की पत्नी.

सोनी कुमारी: शिवकुमार की बड़ी बेटी

सुहानी कुमारी: शिवकुमार की छोटी बेटी.

प्रेम: शिवकुमार के साले का बेटा.

शिवकुमार के ससुर की हादसे में मौत हो गई है.

इस पूरे परिवार में अब केवल शिवकुमार का बेटा रंजीत कुमार ही जीवित बचा है. रंजीत किसी कारणवश शादी में न जाकर धनबाद स्थित अपने घर पर ही रुक गया था. इस घटना के बाद से धनबाद की बुदौरा कॉलोनी और गया में मृतक के रिश्तेदारों के यहां कोहराम मचा हुआ है.