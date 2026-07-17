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हजारीबाग के कटकमदाग में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा

Hazaribagh News: हजारीबाग के कटकमदाग में सरकारी जमीन पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. अंचलाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 17, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:07 AM IST
हजारीबाग के कटकमदाग में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा
Image Credit: हजारीबाग के कटकमदाग में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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