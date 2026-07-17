/हजारीबाग के कटकमदाग में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा

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Hazaribagh News: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कटकमदाग प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया. अंचलाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया. वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे कानून के राज और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कटकमदाग अंचल क्षेत्र के सुल्ताना मौजा, थाना नंबर-91, गैर मजरूआ खास खाता संख्या-112, प्लॉट संख्या-1789 की सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के सत्यापन के बाद अंचल कार्यालय की ओर से संबंधित लोगों को कई बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया. इसके बाद उपायुक्त हजारीबाग हेमंत सती के निर्देश पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करा लिया.
कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण और विधिसम्मत तरीके से संपन्न कराया गया. बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए और सरकारी भूमि को पुनः प्रशासन के कब्जे में लिया गया. अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे कार्रवाई बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सकी.
अंचलाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे स्वयं सरकारी जमीन खाली कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की नियमित कार्रवाई से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराना आसान होगा.
रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू