/हजारीबाग के कटकमदाग में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा

अंचलाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे स्वयं सरकारी जमीन खाली कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की नियमित कार्रवाई से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराना आसान होगा.