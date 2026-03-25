हजारीबागः मंगला जुलूस से लापता नाबालिग लड़की का शव मिला, रेप के बाद हत्या की आशंका

Hazaribagh Minor Girl Dead Body Found: हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मैदान में संदिग्ध अवस्था में एक नाबालिग युवती का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि यह युवती बीते दिन एक मंगला जुलूस में शामिल होने गई थी, जिसके बाद से वह लापता थी. परिजनों द्वारा उसकी लगातार खोजबीन की जा रही थी. आज सुबह जब मैदान में नाबालिग युवती का शव देखा गया, तो इसकी जानकारी तत्काल परिजनों और स्थानीय पुलिस को दी गई. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे तनाव का माहौल बन गया.

मृतका के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का रेप करने के बाद हत्या की गई है. उसके बाद शव को यहां फेंका गया है. उन्होंने हत्यारों की तुरंत खोजबीन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सूचना मिलने पर विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सपन कुमार महथा अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी ने प्रारंभिक जांच के बाद पुष्टि की कि युवती की हत्या की गई है. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके.

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इस दिल-दहलाने वाली घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. मृतका की मां ने गहरा दुख और आक्रोश के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए. कुसुंभा पंचायत के मुखिया दुलारचंद पटेल ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पुलिस से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की अपील की.

इस मामले में थाना प्रभारी सपन कुमार महथा ने आश्वस्त किया है कि इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस बिल्कुल भी नहीं बख्सेगी और उन्हें कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं पर गौर कर रही है.

रिपोर्ट- यदवेंद्र