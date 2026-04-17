नक्सलवाद के खिलाफ हजारीबाग में कोबरा बटालियन को मिली बड़ी सफलता, 4 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को ही देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान कर दिया है. अब झारखंड में इस ऑपरेशन ने निश्चित रूप से नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है.
Trending Photos
हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बुंडू खपियां गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस संयुक्त ऑपरेशन में कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस भी शामिल थी. मुठभेड़ में चार कुख्यात नक्सली मारे गए. इनमें 15 लाख रुपये का इनामी शहदेव महतो उर्फ अनुज (RCM), महिला नक्सली नताशा (SZCM), एरिया कमांडर बुधन करमाली और रंजीत गंझू शामिल हैं. ये सभी लंबे समय से वांछित थे और कई नक्सली घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे. सुरक्षाबलों ने मौके से 4 हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें 2 AK राइफल, 1 Colt AR-15 और 1 INSAS राइफल शामिल हैं. मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है. पुलिस ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है.
READ ALSO: हजारीबाग नाबालिग रेप-हत्याकांडः BJP के बंद को लोगों का समर्थन, हाईकोर्ट भी सख्त
बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि टीएसपीसी के उग्रवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए शपिया कोटी झरना इलाके में इकट्ठा हुए हैं. इन इनपुट के बाद कोबरा बटालियन और चतरा जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल लिया. कहा जा रहा है कि सुरक्षाबल जैसे ही जंगल के करीब पहुंचे, उग्रवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी.
सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी. इस जवाबी कार्रवाई में 4 उग्रवादी मौके पर ही ढेर हो गए. खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी और गोलीबारी चल रही है. मारे गए उग्रवादियों में शाहदेव की पत्नी नताशा भी शामिल है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई से टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा है और चाईबासा के अलावा चतरा में उनकी कमर टूट गई है. बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है. हालांकि कुछ उग्रवादी जंगल और पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाते हुए भाग निकलने में कामयाब रहे हैं. सुरक्षाबल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है.
ऋषभ राय की रिपोर्ट