Hazaribagh News: बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर मांगी 15 हजार की घूस, लाइनमैन रंगे हाथ गिरफ्तार

झारखंड के हजारीबाग से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग के एक कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने की. आरोपी का नाम सुनील कुमार है, जो झुमरीतिलैया के बिजली कार्यालय में लाइनमैन के तौर पर काम करता था.

इस मामले की शिकायत डोमचांच के रहने वाले राजू यादव ने की थी. उन्होंने बताया कि उनका एक ऐश ब्रिक्स का प्लांट था, जिसके लिए उन्होंने कुछ साल पहले कमर्शियल बिजली कनेक्शन लिया था. लेकिन पिछले साल उन्होंने अपना प्लांट बंद कर दिया और बिजली कनेक्शन कटवाने के साथ-साथ जमा की गई सिक्योरिटी राशि वापस लेने के लिए आवेदन किया.

राजू यादव ने बताया कि जब वे अपना पैसा वापस लेने के लिए बार-बार बिजली कार्यालय गए, तो उन्हें काफी परेशान किया गया. इसी दौरान उनकी मुलाकात लाइनमैन सुनील कुमार से हुई. सुनील ने उनसे कहा कि अगर कनेक्शन बंद करवाना है और सिक्योरिटी मनी वापस चाहिए, तो इसके लिए 15 हजार रुपए देने होंगे.

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राजू यादव घूस नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत हजारीबाग ACB से की. शिकायत मिलने के बाद टीम ने जांच की और मामला सही पाया. इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई गई.

गुरुवार को ACB की टीम झुमरीतिलैया बिजली कार्यालय के पास पहुंची. जैसे ही सुनील कुमार ने राजू यादव से 5 हजार रुपए लिए, टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया. इस तरह उसे घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उसे अपने साथ हजारीबाग ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस कार्रवाई के बाद यह साफ हो गया है कि सरकारी विभागों में घूसखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. ACB की इस कार्रवाई से दूसरे कर्मचारियों को भी एक सख्त संदेश गया है कि अगर वे गलत काम करेंगे, तो उन्हें भी इसी तरह पकड़ा जा सकता है.