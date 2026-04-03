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हजारीबाग कांड: अब कांग्रेस ने ही उठाए सवाल, अम्बा प्रसाद को पुलिस पर भरोसा नहीं, CBI जांच की मांग की

हजारीबाग में 13 साल की बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने मां को ही गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार मां ने अंधविश्वास से प्रेरित होकर बच्ची की हत्या की थी. पुलिस की इस थ्योरी पर कांग्रेस की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:08 PM IST

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हजारीबाग कांड पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
हजारीबाग कांड पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Hazaribagh Rape-Murder Case: हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 13 साल की मासूम बच्ची हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मां के साथ तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब इस हत्याकांड के खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर 'हंसी आती है' और जांच के कई अहम बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है. साथ ही आरोपियों के पकड़े जाने के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है. अम्बा प्रसाद ने डीजीपी तदाशा मिश्रा पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि क्या केस से जुड़े बयानों में बदलाव किया गया है.

उन्होंने सवाल उठाया कि धनेश्वर पासवान और भीमराव जैसे नामों की भूमिका स्पष्ट क्यों नहीं की गई. अम्बा प्रसाद ने दावा किया कि भीमराव, जो कथित तौर पर बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है, उससे संबंधित कुछ तस्वीरें भी उन्होंने मीडिया के सामने साझा कीं, जिनमें उसके बीजेपी कार्यक्रमों में शामिल होने का दावा किया गया. उन्होंने कहा कि इस केस में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें बड़े अधिकारी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए. 

आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ की टाइमलाइन पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस 10 दिन बाद सक्रिय क्यों हुई, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे थे. अम्बा प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया, जिससे दुष्कर्म के आरोपों को खारिज कर दिया गया. उनके मुताबिक, पूरी प्रेस विज्ञप्ति 'गढ़ी हुई कहानी' की तरह है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि पूरे सिस्टम ने मिलकर बच्ची के साथ अन्याय किया है.

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बता दें कि पुलिस ने मां को ही बच्ची के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, अंधविश्वास से प्रेरित होकर मां ने ही अपनी बच्ची की निर्ममता से हत्या की और फिर पुलिस को चकमा देने के लिए रेप और मर्डर की शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद, तांत्रिक अनुष्ठानों की आड़ में शव के साथ अमानवीय कृत्य भी किए गए. त्वरित कार्रवाई करते हुए, SIT ने इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों- भीम राम, रेशमी देवी और शांति देवी (उर्फ भगतिनी) को गिरफ्तार कर लिया है.

रिपोर्ट- उज्जवल

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