दो दर्जन से अधिक छात्राओं को 'बैड टच' करता था प्राचार्य, हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने के बाद हजारीबाग में मची खलबली

Hazaribagh News: हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में बहेरा मिडिल स्कूल के प्राचार्य पर नाबालिग छात्रों से छेड़छाड़ और उनको 'बैड टच' करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित छात्राओं ने पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में शिकायत की, जिसके बाद अब यह मामला बाल कल्याण समिति, हजारीबाग तक पहुंच चुका है. वही, चरही थाने में भी इस बारे में शिकायत की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना 11 अप्रैल की बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि करीब दो दर्जन छात्राओं ने प्राचार्य महेंद्र प्रसाद राणा पर छेड़खानी का आरोप लगाया है. छात्राओं ने बाल संरक्षण आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया तो आयोग की टीम चरही पुलिस के साथ स्कूल पहुंच गई. बुधवार को पीड़ित छात्राओं और कई कक्षाओं की अन्य छात्राओं को बाल कल्याण समिति के पास बयान और गवाही के लिए हजारीबाग ले जाया गया. जांच के बाद आयोग ने चरही थाना पुलिस को प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.

इस मामले को लेकर संपूर्णा संकट मोचन संगठन की अध्यक्ष अमीषा प्रसाद ने थाने में लिखित शिकायत की. आवेदन में हेडमास्टर की कार्यशैली की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में गहरी चिंता देखी जा रही है और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निगरानी की मांग तेज हो गई है.

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बाल कल्याण समिति में कार्यरत विनीता जैन ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दो छात्राओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्वयंसेवी संगठन की अध्यक्ष अमिषा प्रसाद ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद स्कूल जाकर जांच की गई. वहां 2 दर्जन से अधिक छात्राओं ने छेड़खानी की बात कही.

छात्राओं ने यह भी बताया कि प्राचार्य ने धमकी दी थी कि अगर घर में किसी को इस बारे में बताया तो इसका परिणाम बुरा होगा. इन्होंने मांग किया है कि शिक्षक को नौकरी से हटाया जाए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. चरही थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर शिकायत मिली है. दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू