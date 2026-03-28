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हजारीबाग हिंसा: रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Hazaribagh Violence News: हजारीबाग में रामनवमी पर हिंसा की घटनाओं ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया है. शनिवार को शहर में जुलूस और झांकियां निकलनी हैं, लेकिन उससे पहले गदोखर इलाके में बड़ी घटना हो गई. जुलूस के दौरान मामूली विवाद बढ़ गया और भुजाली से हमला कर राम कुमार साव उर्फ रामा साव (40 वर्ष) की हत्या कर दी गई. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:25 PM IST

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रामनवमी जुलूस के दौरान हजारीबाग में युवक की निर्मम हत्या
रामनवमी जुलूस के दौरान हजारीबाग में युवक की निर्मम हत्या

Hazaribagh Violence: हजारीबाग में रामनवमी के महापर्व पर शनिवार को जहां शहर में भव्य जुलूस और झांकियां निकलनी थीं. उससे पहले हुई हिंसा ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है. शहर के दो अलग-अलग इलाकों में हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की जान चली गई. जबकि, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है.

गदोखर में मामूली विवाद में हत्या
गदोखर इलाके में बड़ी घटना हो गई. जुलूस के दौरान मामूली विवाद बढ़ गया और भुजाली से हमला कर राम कुमार साव उर्फ रामा साव (40 वर्ष) की हत्या कर दी गई. वे स्थानीय मुखिया के भाई बताए जा रहे हैं. 

दीपूगढ़ा में आपसी रंजिश में चाकूबाजी
वहीं, दीपूगढ़ा में भी चाकूबाजी की घटना सामने आई है. ब्रह्मऋषि समाज के अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह पर आपसी रंजिश में चाकू से हमला किया गया. उनकी हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) भेजा गया है.

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दो घटनाओं के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क
इन दो घटनाओं के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सीओ अनिल कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

इधर, पोस्टमार्टम में देरी और स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में विधायक प्रदीप प्रसाद सदर अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गए. प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को कहा है.

रिपोर्ट: यदुवेंद्र मन्नू

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