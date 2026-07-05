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सावधान! बरसात में जंगली मशरूम बन सकता है जान का खतरा, हजारीबाग में कई लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार

Hazaribagh News: हजारीबाग के ईचाक प्रखंड में जंगल से लाए गए जंगली मशरूम खाने से दो से तीन परिवारों के दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. सभी का अस्पताल में इलाज जारी है. डॉक्टरों और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना पहचान वाले मशरूम का सेवन न करने की सलाह दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:12 PM IST
सावधान! बरसात में जंगली मशरूम बन सकता है जान का खतरा, हजारीबाग में कई लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार
Image Credit: बरसात में जंगली मशरूम बन सकता है जान का खतरा, हजारीबाग में कई लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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