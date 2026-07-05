/सावधान! बरसात में जंगली मशरूम बन सकता है जान का खतरा, हजारीबाग में कई लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार

Hazaribagh News: हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड के देवकुली, बरका खुर्द समेत आसपास के गांवों में जंगली मशरूम खाने से दो से तीन परिवारों के दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए. जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने गांव के पास स्थित जंगल से मशरूम लाकर उसकी सब्जी बनाई थी. भोजन करने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. किसी को उल्टी, किसी को दस्त, तो किसी को तेज पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत होने लगी. परिजनों ने सभी मरीजों को तत्काल हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है.