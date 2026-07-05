/सावधान! बरसात में जंगली मशरूम बन सकता है जान का खतरा, हजारीबाग में कई लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार

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Hazaribagh News: हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड के देवकुली, बरका खुर्द समेत आसपास के गांवों में जंगली मशरूम खाने से दो से तीन परिवारों के दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए. जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने गांव के पास स्थित जंगल से मशरूम लाकर उसकी सब्जी बनाई थी. भोजन करने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. किसी को उल्टी, किसी को दस्त, तो किसी को तेज पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत होने लगी. परिजनों ने सभी मरीजों को तत्काल हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है.
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अनुकरण पूर्ति ने बताया कि जंगल में उगने वाले सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते. कई प्रजातियां अत्यंत विषैली होती हैं, जिनका सेवन शरीर के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा कि बाजार में नियंत्रित वातावरण में उगाए गए मशरूम अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, जबकि जंगल से लाए गए मशरूम की सही पहचान विशेषज्ञों के बिना करना बेहद कठिन है. ऐसे मशरूम खाने से फूड पॉइजनिंग के साथ-साथ लीवर पर भी गंभीर असर पड़ सकता है.
डॉक्टरों के अनुसार, विषैले मशरूम का सेवन करने पर उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, बुखार और गंभीर मामलों में लीवर खराब होने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की लगातार निगरानी बनी हुई है.
इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है. विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जंगल से लाए गए किसी भी मशरूम का सेवन बिना पूरी जानकारी के न करें. उन्होंने बताया कि विषैले मशरूम का असर कई बार दो से तीन घंटे में, तो कुछ मामलों में दो से तीन दिन बाद भी सामने आता है. समय पर इलाज नहीं मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है.
रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू