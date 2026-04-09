हजारीबाग में ACB की दबिश, 1.72 लाख की घूस लेते जल संसाधन विभाग के दो इंजीनियर गिरफ्तार

झारखंड के हजारीबाग जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है. यहाँ जल संसाधन विभाग के दो बड़े अधिकारियों को घूसखोरी के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.

हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार की दोपहर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय में छापेमारी करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल मालतो और असिस्टेंट इंजीनियर चिरंजीवी दांगी को गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों अधिकारियों पर ₹1.72 लाख की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है. जैसे ही एसीबी की टीम कार्यालय में दाखिल हुई, वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया.

यह पूरा मामला एक ठेकेदार की शिकायत से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार ने जल संसाधन विभाग में कुछ निर्माण कार्य किए थे, जिनका बिल बकाया था. जब उसने बिल भुगतान के लिए संपर्क किया, तो असिस्टेंट इंजीनियर चिरंजीवी दांगी ने ₹1.72 लाख की रिश्वत की मांग की. इसके बाद ठेकेदार ने हिम्मत दिखाई और पूरे मामले की लिखित शिकायत एसीबी से कर दी. एसीबी ने जब मामले की गुप्त तरीके से जांच और सत्यापन कराया, तो घूस मांगे जाने की बात बिल्कुल सही पाई गई.

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गुरुवार को एसीबी ने अपनी रणनीति के तहत जाल बिछाया और असिस्टेंट इंजीनियर चिरंजीवी दांगी को रिश्वत की रकम के साथ धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद हुई कड़ी पूछताछ में चिरंजीवी दांगी ने एक बड़ा खुलासा किया. उसने बताया कि वह अकेले यह काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल मालतो ने ही रिश्वत लेने के लिए कहा था. इस बयान के आधार पर एसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहुल मालतो को भी गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और पूछताछ की जा रही है.

इनपुट- यादवेंद्र मुन्नू