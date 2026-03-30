हजारीबाग नाबालिग रेप-हत्याकांडः BJP के बंद को स्थानीय लोगों का समर्थन, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब

Hazaribagh Rape-Murder Case: हजारीबाग के विष्णुगढ़ क्षेत्र के कुसुंभा में 24 मार्च को 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में अब लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है. इस मामले में अभी तक किसी के भी गिरफ्तारी नहीं होने पर बीजेपी ने आज (सोमवार, 30 मार्च) हजारीबाग बंद बुलाया था. जिसका स्थानीय लोगों ने काफी समर्थन किया. बता दें कि बीती 24 मार्च को 12 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत की हद पार करते हुए उसकी हत्या कर दी गई. दरिंदों ने बच्ची के शव को स्कूल के पीछे फेंक दिया था. चश्मदीदों के मुताबिक, बच्ची आखिरी बार रात 8 बजे मंगला जुलूस में नृत्य करती देखी गई थी. इसके बाद वो लापता हो गई थी. रात भर परिजन उसे ढूंढते रहे और अगली सुबह 8:30 बजे उसका शव मध्य विद्यालय कुसुंभा के पीछे एक बांस के पेड़ के साए में पड़ा मिला था. आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं. परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिए हत्या कर दी गई है.

इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं. लोग आक्रोशित हैं और जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं. विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की. प्रर्दशन कर रहे बंद समर्थक अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें घटना की विरोध में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लिखे हुए थे. बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भी घटना के विरोध में काला बिल्ला लगा कर धरना दिया गया.

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वहीं इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को तलब कर लिया है. हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी गृह सचिव और एसपी हजारीबाग को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा ने घटना के त्वरित व खुलासे को लेकर तीन सदस्यीय SIT का गठन किया है. एसआईटी को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट व अब तक हुई कार्रवाई से संबंधित जानकारी डीजीपी को सौंपनी है.

यदवेंद्र मुन्नू और धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट