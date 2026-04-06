HC के आदेश से छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के 254 दुकानदारों पर मंडराया रोजी-रोटी का संकट, जानें पूरा मामला

झारखंड हाई कोर्ट ने छिन्नमस्तिका मंदिर के विकास के संबंध में एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के जारी होने के तुरंत बाद, मंदिर परिसर के भीतर लगभग 254 दुकानदारों को रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से बेदखली के नोटिस मिल गया है. नोटिस मिलने के बाद से, सभी दुकानदारों के बीच उनकी आजीविका को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. इस स्थिति के मद्देनजर, हजारीबाग के सांसद (MP) मनीष जायसवाल ने आज राजरप्पा क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया. इस दौरे के दौरान, उन्होंने सभी 254 दुकानदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में राजीव जायसवाल (रामगढ़ जिले के लिए सांसद प्रतिनिधि), कुलदीप साव (राजरप्पा मंदिर व्यापक विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष), और छोटू पांडा (सचिव) उपस्थित थे.

बारी-बारी से रखीं शिकायतें

बैठक के दौरान, सभी प्रभावित दुकानदारों ने बारी-बारी से अपनी शिकायतें और समस्याएं रखीं. दुकानदारों ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन को सबसे पहले उनके पुनर्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रहे. निरीक्षण के बाद, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने टिप्पणी की कि कोर्ट द्वारा जारी आदेश बहुत अच्छा है, क्योंकि यह सभी संबंधित पक्षों (stakeholders) के हितों को ध्यान में रखता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि रामगढ़ जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के केवल चुनिंदा हिस्सों को ही लागू कर रहा है, जिसे उन्होंने एक गलत तरीका बताया.

हाई कोर्ट ने जारी किया सराहनीय आदेश

उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन केवल औपचारिकताएं पूरी करने के लिए खानापूर्ति कर रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी तीर्थ स्थल एक पवित्र संगम होता है, जहां भक्त का मिलन ईश्वर से होता है. हाई कोर्ट ने एक सराहनीय आदेश जारी किया है जो विशेष रूप से मंदिर क्षेत्र के विकास, भक्तों की सुविधा और दुकानदारों के रोजगार संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है. उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वे हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से लागू करें, ताकि दुकानदारों की आजीविका सुरक्षित रहे और भुखमरी जैसे संकटों को उत्पन्न होने से रोका जा सके.

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हो सकती है भुखमरी जैसी स्थिति

इस मौके पर राजरप्पा मंदिर व्यापक विकास ट्रस्ट के सचिव छोटू पांडा ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का सर्वोच्च सम्मान करते हैं और जारी किए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे. उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वे 254 दुकानदारों के पुनर्वास को प्राथमिकता दें और उनकी आजीविका के लिए व्यवस्था करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी रोजी-रोटी कमाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुकानदारों को फिर से नहीं बसाया गया, तो भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल