/झारखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर मंथन, 900 करोड़ से बनेगा आयुष मेडिकल कॉलेज

मंत्री ने कहा कि वे आयुर्वेद और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद वे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, क्योंकि आयुर्वेद से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था. जवाबदेही जनता ने दी है. मैं ग्रास रूट पर काम करता हूं. मैंने केंद्र सरकार के मंत्री से मुलाकात कर झारखंड के लिए कई मांगें रखी हैं. करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में आयुष मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी गई है. मेरा फोकस स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है और हम इसे बेहतर करके ही रहेंगे.