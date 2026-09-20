Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /झारखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर मंथन, 900 करोड़ से बनेगा आयुष मेडिकल कॉलेज

झारखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर मंथन, 900 करोड़ से बनेगा आयुष मेडिकल कॉलेज

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में 900 करोड़ रुपये की लागत से आयुष मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. झारखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मंथन किया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:25 PM IST
झारखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर मंथन, 900 करोड़ से बनेगा आयुष मेडिकल कॉलेज
Image Credit: झारखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर मंथन (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गुजरात के नाले के पानी पर आपदा, बिहार की बाढ़ पर खामोशी क्यों?- तेजस्वी यादव
2
3
4
5