/झारखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर मंथन, 900 करोड़ से बनेगा आयुष मेडिकल कॉलेज

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झारखंड प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन के प्रथम स्थापना दिवस सह आयुर्वेद दिवस के अवसर पर रांची के डोरंडा स्थित पलाश सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े कई चिकित्सक और विशेषज्ञ मौजूद रहे. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी रहे.
इस दौरान झारखंड में आयुर्वेद चिकित्सा के विस्तार और इसे और मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई. साथ ही राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा की संभावनाओं और आयुर्वेदिक संस्थानों के विकास पर भी मंथन हुआ. कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार का फोकस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने पर है. उन्होंने बताया कि झारखंड में आयुष मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार को करीब 900 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट दी गई है.
मंत्री ने कहा कि वे आयुर्वेद और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद वे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, क्योंकि आयुर्वेद से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था. जवाबदेही जनता ने दी है. मैं ग्रास रूट पर काम करता हूं. मैंने केंद्र सरकार के मंत्री से मुलाकात कर झारखंड के लिए कई मांगें रखी हैं. करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में आयुष मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी गई है. मेरा फोकस स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है और हम इसे बेहतर करके ही रहेंगे.
वहीं, आयुर्वेद चिकित्सकों ने कहा कि देश के कई राज्य आयुर्वेद के क्षेत्र में झारखंड से काफी आगे निकल चुके हैं. उन्होंने बिहार, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड में भी आयुर्वेद के विकास की काफी संभावनाएं हैं.
चिकित्सकों के मुताबिक, राज्य के सभी 24 जिलों में आयुर्वेद से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देवघर में 100 बेड के पंचकर्म अस्पताल के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, जमीन भी उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी.
चिकित्सकों ने सरकार से आयुर्वेद के लिए बेहतर विजन, मजबूत डीपीआर और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग की, ताकि झारखंड आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा