उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की छवि प्रभावित होती है. ऐसी स्थिति अब स्वीकार्य नहीं होगी. बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनका दायित्व केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करना भी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और अब उसके सकारात्मक परिणाम भी धरातल पर दिखाई देने चाहिए.