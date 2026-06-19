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'15 दिन में सुधरें, वरना होगी सख्त कार्रवाई', स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का अल्टीमेटम

Health Minister Dr. Irfan Ansari: स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा को निर्देश दिया कि सिविल सर्जनों को पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपने जिलों में त्वरित और प्रभावी निर्णय ले सकें. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संबंधित सिविल सर्जन पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:57 PM IST
'15 दिन में सुधरें, वरना होगी सख्त कार्रवाई', स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का अल्टीमेटम
Image Credit: डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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