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प्रेमिका ने मोबाइल पर प्रेमी को बोल दी ऐसी बात...प्रेमी ने खा लिया सल्फास, अब जिंदगी और मौत से लड़ रहा जंग

Giridih News: गिरिडीह जिले में एक प्रेमी ने प्रेमिका की किसी बात से नाराज होकर घर में रखी सल्फास की गोली खा ली. जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई है. अब वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:57 PM IST

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प्रेमिका ने मोबाइल पर प्रेमी को बोल दी ऐसी बात...प्रेमी ने खा लिया सल्फास (lexica.art)
प्रेमिका ने मोबाइल पर प्रेमी को बोल दी ऐसी बात...प्रेमी ने खा लिया सल्फास (lexica.art)

कहते है कि प्यार में वो ताकत होती है, जो उसे अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर देता है. मगर, अगर उसी प्यार में अगर किसी को धोखा दिया जाए, तो प्रेमी युवक-युवती चाहे कोई भी हो वह अपनी जिंदगी को खत्म कर लेने तक का रास्ता अपना लेता है. एक ऐसा ही मामला मंगलवार को गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के डोरंडा के मरपोका गांव से सामने आया है. यहां एक युवक एक युवती से बेइंतहा मोहब्बत करता है.

आज दोपहर में दोनों प्रेमी-प्रेमिका के बीच मोबाइल पर बातचीत हो रही थी. इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और फिर गुस्से में आकर प्रेमी की प्रेमिका ने उसे कुछ ऐसी बात कह दी, जिसके बाद युवक ने घर में रखे सल्फास की गोली खा ली. घटना के बाद आनन- फानन में युवक के परिजन इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल गिरिडीह पहुंचे. सदर अस्पताल पहुंचने के बाद की कहानी, आईसीयू में बेड नहीं मिलने पर धनबाद लेकर गए परिजन, अब युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.

 प्रेमी की स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू वार्ड में शिफ़्ट करने की बात कही. दौड़ते - भागते परिजन ख़ुद स्ट्रेचर में नीरज को लेकर सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड पहुंचे. मगर, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और बताया गया कि आईसीयू वार्ड में सभी बेड फुल है. युवक को सदर अस्पताल में बने बर्न वार्ड में बेड पर लिटा दिया गया और तुरंत कागज में दो-तीन दवाइयां लिख कर दिया गया और बोला गया दवा बाहर से लेकर आइए, जब तक परिजन बाहर से दवा लेकर आए तो उन्हें बोला गया कि मरीज की स्थिति गंभीर है इसे लेकर धनबाद चले जाइए और फिर अंत में परिजन उसे लेकर धनबाद चले गए.

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रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

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