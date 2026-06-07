/Jharkhand Weather: मानसून से पहले झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश! इन 7 जिलों में ठनका-ओले गिरने की चेतावनी जारी

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Jharkhand Weather Report Today: देश में मानसून सीजन शुरू हो चुका है. दक्षिण राज्य केरल से होते हुए मानसून अब बड़ी तेजी के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. झारखंड के मौसम में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है. बंगाल की खाड़ी में पैदा हुई नम हवाओं के कारण झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो चुका है. मौसम विभाग ने आज (रविवार, 7 जून) पूरे प्रदेश में बरसात होने की संभावना जताई है. राज्य के अधिकांश जिलों में आज बारिश होने की संभावना है. कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आज झारखंड की राजधानी रांची के अलावा खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग में गरज के साथ बारिश हो सकती है. साथ ही कई इलाकों में दोपहर और शाम के समय तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा गिरिडीह, कोडरमा, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी आज बारिश हो सकती है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
उधर, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. इन जिलों में बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिनसे भारी तबाही मच सकती है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने की संभावना बनी हुई है. इन परिस्थियों को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम में विशेष सावधानी बरतने को कहा है. मौसम विशेषज्ञों ने बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में शरण लेने को कहा है. पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है. किसानों को अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर बांधने की सलाह दी गई है.