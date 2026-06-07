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Jharkhand Weather: मानसून से पहले झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश! इन 7 जिलों में ठनका-ओले गिरने की चेतावनी जारी

Jharkhand Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग ने आज (रविवार, 7 जून) पूरे प्रदेश में बरसात होने की संभावना जताई है. राज्य के अधिकांश जिलों में आज बारिश होने की संभावना है. कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:17 AM IST
Jharkhand Weather: मानसून से पहले झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश! इन 7 जिलों में ठनका-ओले गिरने की चेतावनी जारी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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