/Jharkhand Weather: मानसून से पहले झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश! इन 7 जिलों में ठनका-ओले गिरने की चेतावनी जारी

उधर, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. इन जिलों में बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिनसे भारी तबाही मच सकती है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने की संभावना बनी हुई है. इन परिस्थियों को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम में विशेष सावधानी बरतने को कहा है. मौसम विशेषज्ञों ने बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में शरण लेने को कहा है. पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है. किसानों को अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर बांधने की सलाह दी गई है.