Jharkhand Weather: झारखंड में हीटवेव के बीच आज होगी भयंकर बारिश, 60KMPH की रफ्तार से हवाएं मचाएंगी तांडव!

Jharkhand Weather Report Today: झारखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश अभी तक भयंकर हीटवेव से झुलस रहा था, लेकिन अब बारिश बड़ी राहत लेकर आई है. मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार (28 मई) पूरे प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, झारखंड से दो ट्रफ गुजर रहा है. एक ट्रफ है उत्तरी बिहार से होता हुआ तेलंगाना तक जा रहा है, जबकि दूसरा ट्रफ उत्तर प्रदेश से कोस्टल ओडिशा तक जा रहा है. इस कारण से झारखंड में ठंडी हवाओं का थोड़ा सा जोर देखने को मिल रहा है. इसी वजह से प्रदेश में प्री-मानसून सक्रिय हो चुका है.

जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित हो रखा है, उनमें- देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतारा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंघभूम, पश्चिमी सिंघभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा खूंटी और रामगढ़ शामिल हैं. इन जिलों में बारिश के दौरान तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा कुछ हिस्सों में ठनका और ओले गिरने की आशंका जताई गई है. वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. किसानों और आम नागरिकों को लगातार मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.