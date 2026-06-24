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हेमंत सरकार ने रांची में मेट्रो रेल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, कांके से हिनू तक का रूट तैयार

Ranchi Metro Rail Project: केंद्र सरकार लगातार शहरी कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही एग्रेसिव और पॉजिटिव है, राज्य सरकार सही में प्रस्ताव देगी, तो केंद्र सरकार उसे हाथों हाथ लेगी और रांची शहर भी मेट्रो से जुड़ेगा.

Written ByKumar ChandanEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:17 PM IST
हेमंत सरकार ने रांची में मेट्रो रेल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, कांके से हिनू तक का रूट तैयार
Image Credit: (Photo-AI) रांची में दौड़ेगी मेट्रो: राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

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