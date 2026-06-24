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रांची में मेट्रो रेल का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है. इसको लेकर नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार ने रांची में मेट्रो रेल का प्रस्ताव भेजा है, पहले मोनो रेल का प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर भारत सरकार की सहमति नहीं मिली थी. अब मेट्रो रेल का प्रस्ताव भेजा गया है.
ये मेट्रो रेल ग्राउंड के अंदर और ऊपर होगा
नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने बताया कि नगर विकास विभाग 16 किलोमीटर रेडियस में सिंगल सेक्टर होगा, जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया है. कांके से लेकर फिरायालाल चौक, ओरमांझी, हिनू को कवर करेगा. ये मेट्रो रेल ग्राउंड के अंदर और ऊपर होगा. कांके, फिरायालाल, मेन रोड, हिनू को कनेक्ट करेगा.
रांची शहर भी मेट्रो से जुड़ेगा
वहीं, इसको लेकर पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार शहरी कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही एग्रेसिव और पॉजिटिव है, राज्य सरकार सही में प्रस्ताव देगी, तो केंद्र सरकार उसे हाथों हाथ लेगी और रांची शहर भी मेट्रो से जुड़ेगा.