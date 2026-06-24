ये मेट्रो रेल ग्राउंड के अंदर और ऊपर होगा

नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने बताया कि नगर विकास विभाग 16 किलोमीटर रेडियस में सिंगल सेक्टर होगा, जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया है. कांके से लेकर फिरायालाल चौक, ओरमांझी, हिनू को कवर करेगा. ये मेट्रो रेल ग्राउंड के अंदर और ऊपर होगा. कांके, फिरायालाल, मेन रोड, हिनू को कनेक्ट करेगा.