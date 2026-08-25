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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, 53 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

Jharkhand Cabinet Decision 2026: झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राकृतिक आपदा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जलापूर्ति, पुलिस और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:53 PM IST
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, 53 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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