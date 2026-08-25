/मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, 53 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

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Jharkhand Cabinet Decision 2026: झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. बैठक में प्राकृतिक आपदाओं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जलापूर्ति और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने वज्रपात और ग्रीष्म लहर को अब विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने का निर्णय लिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इन्हें प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल कर लिया है. साथ ही विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी योजना को भी राज्य में लागू करने की मंजूरी दी गई.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला: जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार और उन्नयन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. एमजीएम मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 495.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके तहत एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए पीजी विषय शुरू करने और पीजी सीटों में वृद्धि करने की योजना है. वहीं झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने की भी स्वीकृति दी गई है.
शिक्षा और छात्राओं के लिए भी अहम निर्णय: राज्य के 100 नए विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय यानी CM School of Excellence के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे. सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने की योजना को भी मंजूरी मिली है, जिस पर करीब 124.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ज्ञानोदय योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए पैरेंटल कैलेंडर और स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति दी गई है.
सड़क और बुनियादी ढांचे पर जोर: कैबिनेट ने राज्य के कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए अरबों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. मनोहरपुर में पिंडी से गीरू-गुदड़ी मार्ग के मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करीब 114 करोड़ रुपये, रामगढ़ में बरलंगा-गोला-मुरी पथ के निर्माण के लिए करीब 56.85 करोड़ रुपये और गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए करीब 30.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. चाईबासा और चतरा की सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है. इसके साथ ही ग्रामीण पुलों के रखरखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को स्वीकृति दी गई.
धनबाद और अन्य जिलों के लिए भी बड़े फैसले: धनबाद के तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए PPP मॉडल पर करीब 184.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है. शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद के विस्तार के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से करीब 275.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है. वहीं जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. धनबाद के तसरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए SAIL को 3.43 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी गई है.
पुलिस, न्याय और कर्मचारियों से जुड़े फैसले: राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. चतरा में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी मिली है. झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 के प्रारूप को भी अनुमोदन दिया गया है. इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोन्नति, सेवा नियमितीकरण तथा बकाया वेतन के भुगतान से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई.