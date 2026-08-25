/मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, 53 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

पुलिस, न्याय और कर्मचारियों से जुड़े फैसले: राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. चतरा में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी मिली है. झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 के प्रारूप को भी अनुमोदन दिया गया है. इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोन्नति, सेवा नियमितीकरण तथा बकाया वेतन के भुगतान से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई.