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हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट में नई याचिका: PMLA कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, 29 सितंबर को सुनवाई

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. विशेष अदालत की ओर से आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी है. बता दें कि रांची के बड़गांईं अंचल में जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 28, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:06 PM IST
हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट में नई याचिका: PMLA कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, 29 सितंबर को सुनवाई
Image Credit: पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दी चुनौती (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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