/हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट में नई याचिका: PMLA कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, 29 सितंबर को सुनवाई

राज्य चुनें
रांची के बड़गांईं अंचल में जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष अदालत की ओर से आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है. याचिका की मेंटनेबिलिटी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार यानी 29 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को अहम सुनवाई होनी है. यह मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि जब तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके खिलाफ आरोप तय न किए जाएं. हालांकि, विशेष अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट की शरण ली है. इससे पहले रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ विवादित जमीन के अवैध अधिग्रहण, फर्जी दस्तावेजों के निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में मुख्यमंत्री सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान उन्होंने मामले से जुड़े दस्तावेजों के अवलोकन के लिए अदालत से समय देने का अनुरोध किया था.
इस पर अदालत ने टिप्पणी की थी कि वर्तमान चरण आरोप गठन का है, दस्तावेजों के निरीक्षण का नहीं. फिर भी मुख्यमंत्री के आग्रह पर विचार करते हुए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 30 सितंबर तय की है, जब सुबह 11:15 बजे आरोप गठन के बिंदु पर आगे की सुनवाई होगी.
बता दें कि ईडी इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत करीब 18 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. विशेष पीएमएलए अदालत इस मामले में शामिल 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप गठित कर चुकी है, जिनमें पूर्व राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह, बिपिन सिंह, राजकुमार पाहन, अफसर अली और मोहम्मद सद्दाम हुसैन प्रमुख हैं. हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत द्वारा सीएम सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश को बरकरार रखा था, जिससे उनके खिलाफ आरोप गठन का रास्ता साफ हो गया था.
इनपुट: आईएएनएस