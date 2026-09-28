/हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट में नई याचिका: PMLA कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, 29 सितंबर को सुनवाई

रांची के बड़गांईं अंचल में जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष अदालत की ओर से आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है. याचिका की मेंटनेबिलिटी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार यानी 29 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को अहम सुनवाई होनी है. यह मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.