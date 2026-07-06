/वित्तमंत्री की नाराजगी और हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, क्या बदलने वाली है झारखंड की सियासत?

झारखंड की सियासत में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है. हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं. उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे जवानों और वाहनों को वापस कर दिया है. कांग्रेस कोटे से सबसे वरीय मंत्री और सरकार में नंबर-2 की हैसियत रखने वाले राधा कृष्ण किशोर के इस कम से सभी हैरान हैं. वित्त मंत्री की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं. उनका यह दौरा निजी बताया जा रहा है. खास बात यह है कि इस दौरान झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली में हैं. दोनों नेताओं ने रविवार (5 जुलाई) को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके प्रदेश की राजनीतिक स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.