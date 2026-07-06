/वित्तमंत्री की नाराजगी और हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, क्या बदलने वाली है झारखंड की सियासत?

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झारखंड की सियासत में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है. हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं. उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे जवानों और वाहनों को वापस कर दिया है. कांग्रेस कोटे से सबसे वरीय मंत्री और सरकार में नंबर-2 की हैसियत रखने वाले राधा कृष्ण किशोर के इस कम से सभी हैरान हैं. वित्त मंत्री की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं. उनका यह दौरा निजी बताया जा रहा है. खास बात यह है कि इस दौरान झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली में हैं. दोनों नेताओं ने रविवार (5 जुलाई) को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके प्रदेश की राजनीतिक स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.
सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड भाजपा नेताओं के एक साथ दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि आने वाले वक्त में प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता हैं. चर्चा है कि सीएम हेमंत सोरेन अब कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से नाराज हो गए हैं और जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन करके झारखंड में NDA की सरकार बना सकते हैं. महागठबंधन में टूट के संकेत राज्यसभा चुनाव के वक्त ही दिख गए थे. इंडिया ब्लॉक के पास पर्याप्त नंबर होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा था.
कांग्रेस ने भले ही हार के लिए राजद और वामदलों पर धोखा देने का आरोप लगाया हो, लेकिन झारखंड की सियासत को समझने वाले कह रहे कि इसके पीछे सोरेन की रणनीति थी. इस एक दांव से हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को भी सबक सिखा दिखा और एनडीए को दिखा किया कि उनके विधायकों को तोड़ना आसान नहीं. राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के विधायक भी एकजुट रहे और कांग्रेस की लुटिया डुबोकर एनडीए को संदेश भी भेज दिया गया. हालांकि, हेमंत सोरेन के एनडीए में जाने की अटकलबाजी दिसंबर 2025 से लगातार जारी है, लेकिन जेएमएम अध्यक्ष ने हमेशा इंडिया ब्लॉक की मजबूती की वकालत की है. अब भविष्य की राजनीति पर सभी की निगाहें टिकी हैं.