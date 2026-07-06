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वित्तमंत्री की नाराजगी और हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, क्या बदलने वाली है झारखंड की सियासत?

Jharkhand Politics: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं. खास बात यह है कि इस दौरान झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली में हैं. इसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:06 AM IST
वित्तमंत्री की नाराजगी और हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, क्या बदलने वाली है झारखंड की सियासत?
Image Credit: वित्तमंत्री की नाराजगी के बीच हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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