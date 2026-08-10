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बीजेपी विधायकों को 10 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा गया, हेमंत सोरेन सरकार पर लगा तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप

बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा किदेश के इतिहास में पहला मौका है, जब सदन चलते हुए विपक्ष के सारे विधायकों को डिटेन करके रखा गया हो.

Edited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:03 PM IST
बीजेपी विधायकों को 10 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा गया, हेमंत सोरेन सरकार पर लगा तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप
Image Credit: (Z News) बीजेपी विधायकों को 10 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा गया

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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