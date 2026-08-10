/बीजेपी विधायकों को 10 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा गया, हेमंत सोरेन सरकार पर लगा तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप

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रांची में JPSC, JSSC परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दीपक प्रकाश सहित अन्य बीजेपी नेताओं को लगभग 10 घंटे बाद भी अभी तक नहीं छोड़ने पर प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने आपत्ति जताई है.
उन्होंने कहा है कि इस तानाशाही सरकार की तरफ से बेवजह बीजेपी नेताओं को डिटेन करके रखा गया है, यहीं तानाशाही है. देश के इतिहास में पहला मौका है जब सदन चलते हुए विपक्ष के सारे विधायकों को डिटेन करके रखा गया है. यह लोकतंत्र के लिए काला दिवस है. अगर बीजेपी नेताओं ने कोई गुनाह किया है, तो सरकार जेल भेजे या फिर जब कोई गुनाह नहीं किया, तो तुरंत छोड़ा जाए. यह तानाशाही सरकार दमनात्मक कार्रवाई की सारी हद पार कर चुकी है.
बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी दल के सभी विधायक को डिटेन करके रखा गया है. आखिर विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष से सत्र की कार्यवाही चलती है? इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के विधायकों की आवश्यकता होती है.
उन्होंने कहा कि पार्टी के राज्यसभा सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेना था, इनको भी नहीं जाने दिया गया. जनहित में आवाज उठाने वालों को हिरासत में रखना, क्या यही है हेमंत सरकार का लोकतंत्र?
बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते की गिरफ्तारी और राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर घमासान तेज हो गया है. बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की जांच सौंपने की मांग का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एल खियांगते की गिरफ्तारी बड़ी मछली को बचाने के लिए की गई है. सांसद ने कहा कि छात्रों की मुख्य मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच है और सरकार को निष्पक्ष जांच के लिए यह मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए.