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व्यवस्था कितनी अंधी है? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले से 12 साल से नौकरी करने वाले रोड पर आ गए!

सोचिए, आप 10-12 साल से नौकरी कर रहे हैं और सरकार के एक फैसले से आप बर्खास्त हो जाएं तो आप पर क्या गुजरेगी? कुछ इसी तरह के दर्द से गुजर रहे हैं झारखंड के 2600 से अधिक चयनित अभ्यर्थी, जो 2014 के बाद से अब तक बहाल हुए हैं.

Written BySunil MIshra
Published: Aug 19, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:31 PM IST
व्यवस्था कितनी अंधी है? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले से 12 साल से नौकरी करने वाले रोड पर आ गए!
Image Credit: झारखंड सरकार ने 2014 से अब तक की भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. (AI Image)

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Sunil MIshra

Sunil MIshra

इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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