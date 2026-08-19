/व्यवस्था कितनी अंधी है? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले से 12 साल से नौकरी करने वाले रोड पर आ गए!

झारखंड में लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को मानते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने 2 दिन पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया था. छात्रों ने इसे बड़ी जीत माना था, लेकिन अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 2014 जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की 22 परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है. इससे 12 साल से नौकरी करने वाले सभी लोग रोड पर आ गए हैं. सोचिए, व्यवस्था कितनी अंधी है और भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं. अपने ही नागरिकों के भविष्य को लेकर हमारी व्यवस्था कितनी उदासीन है, सरकार के इस फैसले से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. सरकार के इस फैसले ने 2628 चयनित अभ्यर्थियों को अचानक सड़क पर ला खड़ा किया है. इसके अलावा, कई परीक्षाएं स्थगित भी की गई हैं. सरकार के इस फैसले के विभिन्न पहलुओं का आज विश्लेषण करते हैं: