/व्यवस्था कितनी अंधी है? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले से 12 साल से नौकरी करने वाले रोड पर आ गए!

राज्य चुनें
झारखंड में लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को मानते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने 2 दिन पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया था. छात्रों ने इसे बड़ी जीत माना था, लेकिन अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 2014 जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की 22 परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है. इससे 12 साल से नौकरी करने वाले सभी लोग रोड पर आ गए हैं. सोचिए, व्यवस्था कितनी अंधी है और भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं. अपने ही नागरिकों के भविष्य को लेकर हमारी व्यवस्था कितनी उदासीन है, सरकार के इस फैसले से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. सरकार के इस फैसले ने 2628 चयनित अभ्यर्थियों को अचानक सड़क पर ला खड़ा किया है. इसके अलावा, कई परीक्षाएं स्थगित भी की गई हैं. सरकार के इस फैसले के विभिन्न पहलुओं का आज विश्लेषण करते हैं:
हेमंत सरकार ने क्या फैसला लिया?
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा समेत आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं, रिजल्ट और चयन को कैंसिल करने का फैसला लिया है. साथ ही, सरकार ने 2014 से अब तक जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच के भी आदेश दिए हैं. परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और एसओपी तैयार करने के लिए सीनियर आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक हाईपावर कमेटी भी बनाई गई है.
सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अडिग
जेएसएसी सीजीएल की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी और सरकार के इस कदम को पहली जीत बताया था. हालांकि, जेएसएससी जेपीएससी सुधार मंच का कहना है कि परीक्षाएं कैंसिल करना पर्याप्त नहीं है. सीबीआई जांच की उनकी मुख्य मांग अब भी पेंडिंग है.
विरोध पर उतर आए चयनित अभ्यर्थी
सरकार ने जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी तो चयनित छात्रों का एक अलग आंदोलन शुरू हो गया, जो विभागों में ज्वाइन करके नौकरी कर रहे थे. सरकार के इस फैसले से उनकी नौकरी चली गई. वे सचिवालय भवन के सामने धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि कोर्ट के आदेशों के तहत निष्पक्ष परीक्षा देकर वे चयनित हुए हैं और पिछली नौकरियां भी छोड़ दी हैं. उनका कहना है कि बिना व्यक्तिगत संलिप्तता साबित हुए पूरे बैच को एक झटके में बेरोजगार करना ठीक नहीं है. चयनित अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.
फैसले का प्रभाव और भविष्य की चुनौतियां
मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले के बाद भी हमलावर है और सवाल उठाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार आखिर सीबीआई जांच से क्यों बच रही है. अब चूंकि सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है तो इन परीक्षाओं को नए सिरे से पारदर्शी तरीके से आयोजित करना, नया भर्ती कैंलेंडर बनाना और लाखों छात्रों का दोबारा विश्वास जीतना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी.
सरकार के इस फैसले का असर कितना व्यापक?
पिछली 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का सीधा असर 2628 चयनित लोगों पर पड़ा है, जो अभी जॉब कर रहे हैं. इन लोगों के अलावा, इनके परिवार और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजिमी है. औसतन, एक अभ्यर्थी के परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं. इस तरह 10 से 12 हजार परिजनों की आजीविका पर सीधा हमला प्रतीत हो रहा है. सरकार के इस फैसले से ये सभी एक तरह से रोड पर आ गए हैं. कई अभ्यर्थियों ने नौकरी लगने के बाद होम लोन, पर्सनल लोन ले रखा है और बहनों की शादी भी उन्हीं के भरोसे तय हुई थी. अब ये सब गंभीर संकट में फंस गए हैं.
दोबारा पढ़ाई शुरू कर प्रतियोगी परीक्षाएं निकालना आसान नहीं
नौकरी कर रहे कई अभ्यर्थियों की उम्र सामान्य सरकारी भर्ती की अधिकतम सीमा 35 से 40 साल को पार कर चुकी होगी. हालांकि, सरकार आगामी परीक्षाओं में उम्र की लिमिट इन अभ्यर्थियों के लिए खत्म कर सकती है, लेकिन उन पर फिर से पढ़ाई शुरू करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को फिट करने की समस्या होगी. इसके अलावा मनोवैज्ञानिक रूप से वे काफी कमजोर हो चुके होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग, टेस्ट सीरिज, फॉर्म फीस और रांची या पटना जैसे शहरों में रहने पर लाखों रुपये खर्च करने होंगे और उन्हें अपने से नए उम्र के बच्चों से स्पर्धा करनी होगी, जो अभी लगातार अध्ययन में जुटे हुए होंगे.
मांग तो हालिया परीक्षा रद्द करने की थी, फिर 12 साल का दायरा क्यों?
छात्रों का रोष हालिया एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ था और वे पेपर लीक के सबूतों के साथ 2023 के बाद की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे. इसके बाद भी सरकार ने 12 साल पहले की सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला क्यों किया, यह समझ से परे है. हो सकता है कि सरकार खुद पर लगे दागों को भाजपा सरकार में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को उजागर कर कमतर साबित करने की कोशिश करे, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का करियर दांव पर लगाना कहां तक सही होगा, यह बहस का विषय हो सकता है.
आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल का बड़ा सिंडिकेट
सीआईडी की जांच में पाया गया है कि परीक्षाओं का संचालन करने वाली विवादित एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड 2014-15 से लगातार परीक्षाओं के संचालन का काम देख रही थी. कानूनी दृष्टि से यदि किसी एजेंसी की विश्वसनीयता संदेहास्पद पाई जाती है तो उसकी ओर से संचालित डेटाबेस और प्रक्रियाओं को अलग करके देखना संभव नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने इंदरप्रीम सिंह कहलों बनाम पंजाब राज्य केस के फैसले में कहा था, यदि किसी परीक्षा में धांधली इस हद तक प्रणालीगत हो जाए कि बेईमान और ईमानदार उम्मीदवारों को अलग करना असंभव हो तो पूरी प्रक्रिया को कैंसिल करना ही एकमात्र कानूनी विकल्प बचता है.
क्या नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट मिलेगी?
ऐसी स्थिति में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट मिलती है. इसके पीछे कारण यह माना जाता है कि जब भी कोई परीक्षा रद्द की जाती है तो मूल विज्ञापन की तिथि को ही आयुसीमा का कटऑफ माना जाता है. इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने उस समय वैध उम्र में फॉर्म भरा था, वे सभी स्वत: पात्र माने जाते हैं. भले ही वर्तमान उम्र निर्धारित आयुसीमा क्रॉस ही क्यों न कर गई हो. यदि सरकार आयुसीमा में छूट नहीं देती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में प्रभावितों के पक्ष में फैसले देते दिखे हैं.
केवल आयुसीमा में छूट काफी नहीं, आखिर क्यों?
अभ्यर्थियों को केवल आयुसीमा में छूट उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि उनका मुकाबला नए उम्र के तैयारी करने वाले बच्चों से होगा, जो लगातार नए पैटर्न, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी ओर, नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों की पढ़ाई का रिद्म एक तरह से टूट गया है और नौकरी में रच-बस गए थे. जो लोग 10-12 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बढ़ जाता है. उनकी ईएमआई शुरू हो गई होंगी और फिर उनके लिए लाइब्रेरी या कोचिंग क्लासेज में लौटना व्यावहारिक रूप से असंभव होता है. सबसे बड़ी बात, पिछले 10 साल से वे जो सैलरी उठा रहे हैं, इंक्रीमेंट ले रहे हैं और ग्रेच्युटी के हकदार हो गए हैं, उनका क्या होगा? यह बड़ा सवाल है.
चयनित अभ्यर्थियों के लिए आगे का रास्ता
जो कर्मचारी या अधिकारी पिछले 10 से 12 साल से नौकरी कर रहे थे, उनके पास संकट से बचने के लिए दो रास्ते हैं:
सुप्रीम कोर्ट का यह सिद्धांत रहा है कि इतने लंबे समय तक काम कर चुके लोगों को बिना व्यक्तिगत दोष साबित हुए बर्खास्त नहीं किया जा सकता. प्रभावित कर्मचारी सरकार के इस आदेश के खिलाफ यथास्थिति का आदेश ले सकते हैं. वे यह दलील दे सकते हैं कि सिस्टम की विफलता की सजा एक दशक बाद निर्दोष कर्मचारियों या अधिकारियों को नहीं दी जा सकती.
कोर्ट सरकार को यह आदेश दे सकती है कि पूरी सूची कैंसिल करने के बदले जांच एजेंसी की मदद से केवल उन लोगों की पहचान कर बर्खास्त किया जाए, जो पैसे देकर या फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाए हुए हैं. बाकियों की नौकरी सुरक्षित रखी जाए.