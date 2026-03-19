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हेमंत सरकार का झारखंड मॉडल: मईयां सम्मान से लेकर अबुआ आवास तक, बम बम हो जाएंगे लोग

Hemant Soren Government: झारखंड में खुद का रोजगार शुरू करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को 25 लाख रुपये तक का लोन देना शुरू किया है. यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लांच करने वाला झारखंड पहला राज्य है. सर्वजन पेंशन योजना का लाभ 60 साल से अधिक के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग उठा सकते हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 19, 2026, 03:20 PM IST
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हेमंत सरकार का झारखंड मॉडल (Photo-AI)
हेमंत सरकार का झारखंड मॉडल (Photo-AI)

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के अलावा युवाओं को फोकस करते हुए राज्य में कुछ कल्याणकारी योजनाएं लांच की हैं. हाल ही पेश किए गए बजट में इन योजनाओं के बारे में सरकार ने विस्तार से अपना पक्ष रखा. झारखंड सरकार की ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे. 

मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. 18 से 50 साल की महिलाओं को इस योजना में हर महीने 2500 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है. अब तक इस योजना का लाभ 50 लाख से अधिक महिलाएं उठा चुकी हैं. 

सर्वजन पेंशन योजना
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लांच करने वाला झारखंड पहला राज्य है. सर्वजन पेंशन योजना का लाभ 60 साल से अधिक के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग उठा सकते हैं. अब इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र का बाध्यता खत्म कर दी गई है. 

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सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
इस योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह रोकना है. 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को किस्तों में कुल 40 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है. 

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के मेधावी छात्रों को लंदन और यूके के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए यह योजना शुरू की गई है. इसमें लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर अब 50 कर दी गई है. 

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन इस योजना में उपलब्ध कराया जाता है. मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ या फिर कोई अन्य प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के इच्छुक छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
राज्य के युवाओं में शिक्षा के प्रति अलख जगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग और रहने के लिए हर महीने ढाई हजार रुपये दिए जाते हैं. 

अबुआ आवास योजना
इस योजना को पीएम आवास योजना के सप्लीमेंट्री के रूप में लांच किया गया है. जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता, वे अबुआ आवास योजना का फायदा ले सकते हैं. बेघर परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए इस योजना में 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गाय, बकरी और मुर्गी पालन करने पर 50 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है. 

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 
झारखंड में खुद का रोजगार शुरू करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को 25 लाख रुपये तक का लोन देना शुरू किया है. खास बात यह है कि इस योजना में 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में सरहुल-रामनवमी पर की तैयारी शुरू, पुलिस प्रशासन सख्त, रांची में जुलूस-झंडे की ऊंचाई को लेकर गाइडलाइन जारी

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Shailendra

  शैलेंद्र को Zee Bihar Jharkhand टीम में चीफ सब एडिटर के रूप में बिहार और झारखंड की स्थानीय खबरों में विशेष दक्षता है.

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