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हेमंत सोरेन की सेना ने पहली ही बार में हिला दी असम की सियासत! बोले- अभी तो यह शुरुआत है

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है. पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ा और दो सीटों पर दूसरे स्थान पर रही. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे एक अहम शुरुआत बताते हुए कहा कि आदिवासियों और चाय बागान मजदूरों के हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. सीमित संसाधनों के बावजूद झामुमो को मिला यह समर्थन भविष्य के विस्तार का संकेत है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 04, 2026, 09:54 PM IST

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हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड
हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने असम की राजनीति में अपनी नई पहचान दर्ज कराई है. पार्टी ने पहली बार असम विधानसभा चुनाव में अपने 16 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. हालांकि पार्टी वहां कोई सीट जीत तो नहीं सकी, लेकिन सीमित समय और कम संसाधनों के बावजूद उसे जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिला. झामुमो के लिए यह चुनाव केवल हार-जीत का नहीं, बल्कि असम की जमीन पर अपनी जड़ें जमाने की एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है.

इन सीटों पर झामुमो ने दी कड़ी टक्कर

पार्टी ने 16 में से दो सीटों पर दूसरे स्थान पर रहकर सबको चौंका दिया, यानी वहां पार्टी जीत के बेहद करीब थी. सात ऐसी सीटें रहीं जहां झामुमो को 15 हजार से भी ज्यादा वोट मिले. आंकड़ों की बात करें तो मजबत सीट पर पार्टी को 29,172 वोट मिले, जबकि भेरगांव में 21,997 और गोसाईगांव में 20,831 वोट प्राप्त हुए. इसके अलावा रंगापारा में भी 20,301 वोट मिले. डिगबोई और मार्गेरिटा जैसी अन्य सीटों पर भी जनता ने झामुमो के पक्ष में अच्छी वोटिंग की.

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झामुमो ने असम में अपनी पहचान केवल एक राजनीतिक दल के तौर पर नहीं, बल्कि दबे-कुचले लोगों की आवाज बनकर बनाई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी ने वहां चाय बागान मजदूरों की कम मजदूरी, आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाने और जमीन के अधिकारों जैसे गंभीर मुद्दों को जोर-शोर से उठाया. इन सामाजिक मुद्दों की वजह से ही आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच झामुमो ने बहुत कम समय में गहरा भरोसा बना लिया.

हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद सोशल मीडिया पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक बड़ी राजनीतिक शुरुआत बताया है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और बिना किसी बड़े गठबंधन के 16 सीटों पर चुनाव लड़ना केवल राजनीतिक विस्तार नहीं, बल्कि आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक और पहचान की लड़ाई थी. सोरेन ने जोर दिया कि असम में आदिवासियों को ST का दर्जा न मिलना और चाय बागान मजदूरों की दुर्दशा जैसे गंभीर मुद्दों ने इस संघर्ष की नींव रखी है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा.

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पार्टी के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि पहली ही कोशिश में 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहना और कई सीटों पर 15 हजार से अधिक मत प्राप्त करना यह दर्शाता है कि JMM ने जनता के बीच अपनी पैठ बना ली है. सोरेन ने इसे केवल एक चुनावी प्रयास के बजाय अस्तित्व और अधिकारों की निरंतर जारी रहने वाली लड़ाई करार दिया. उन्होंने असम की जनता के सहयोग और विश्वास को पार्टी के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि आने वाले समय में संगठन और भी मजबूत होकर उभरेगा.

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