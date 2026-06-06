/झारखंड में हेमंत सोरेन खेल सकते हैं बड़ा दांव, परिमल नथवानी को दूसरी सीट के लिए दे सकते हैं समर्थन, मुश्किल में पड़ जाएगी कांग्रेस

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Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय राजनीतिज्ञ और बिजनेसमैन परिमल धीरजलाल नथवानी झारखंड से राज्यसभा चुनाव मैदान में कूद सकते हैं. वे शनिवार शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो परिमल नाथवानी को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना समर्थन दे सकता है. कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को एकतरफा प्रत्याशी घोषित करने से झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते वह दूसरी सीट के लिए परिमल नथवानी को अपना समर्थन दे सकता है. पहली सीट के लिए वैद्यनाथ राम को पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है. अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है.
कौन हैं परिमल नथवानी
1 फरवरी, 1956 को पैदा हुए परिमल धीरजलाल नथवानी राजनीतिज्ञ और उद्योगपति हैं. 2020 के राज्यसभा चुनाव में वे आंध्र प्रदेश से जीते थे. साथ ही 2008 से 2020 तक वे झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए थे. वे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉरपोरेट मामलों के निदेशक भी हैं. धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए जमीन अधिग्रहण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी. नथवानी ने पीएमएसएजीवाई में उन्होंने गोद लिए गांवों के सुधार की दिशा में बड़ा काम किया था.
परिमल नथवानी की शिक्षा और करियर
धीरजलाल नथवानी और पुष्पबेन नथवानी के घर पैदा हुए परिमल नथवानी ने मुंबई के गोकलीबाई पूनमचंद पीतांबर हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा ली थी. इसके साथ ही आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने मैनेजमेंट में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी. मुंबई आईआईएम से उन्होंने मैनेजमेंट में प्रोफेशरनल डॉक्टरेट की उपाधि भी ली है. मुंबई से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी.
परिमल नथवानी बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज में भी काम कर चुके हैं. 30 सितंबर, 2011 से 15 सितंबर, 2012 तक उन्होंने बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में काम किया. वे फरवरी 2008 से 15 सितंबर, 2012 तक डायरेक्टर के पद पर रहे थे. नथवानी 2010 से 2019 तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. 1997 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हिस्सा बने और कई प्रोजेक्ट को लीड किया. 2019 के अक्टूबर में परिमल नथवानी को गुजरात राज्य फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था.
परिमल नथवानी का राजनीतिक करियर
2008 के मार्च में परिमल नथवानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झारखंड से जीते और राज्यसभा पहुंचे थे. मार्च, 2014 में वे फिर से निर्वाचित हुए थे. अप्रैल, 2020 में वे राज्यसभा के लिए आंध्र प्रदेश से चुने गए थे. आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन ने 11 मार्च, 2020 को उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया था. इस बार वे झारखंड में फिर से अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं तो बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो अपना समर्थन दे दे.