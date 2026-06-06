/झारखंड में हेमंत सोरेन खेल सकते हैं बड़ा दांव, परिमल नथवानी को दूसरी सीट के लिए दे सकते हैं समर्थन, मुश्किल में पड़ जाएगी कांग्रेस

Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय राजनीतिज्ञ और बिजनेसमैन परिमल धीरजलाल नथवानी झारखंड से राज्यसभा चुनाव मैदान में कूद सकते हैं. वे शनिवार शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो परिमल नाथवानी को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना समर्थन दे सकता है. कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को एकतरफा प्रत्याशी घोषित करने से झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते वह दूसरी सीट के लिए परिमल नथवानी को अपना समर्थन दे सकता है. पहली सीट के लिए वैद्यनाथ राम को पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है. अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है.