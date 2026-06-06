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झारखंड में हेमंत सोरेन खेल सकते हैं बड़ा दांव, परिमल नथवानी को दूसरी सीट के लिए दे सकते हैं समर्थन, मुश्किल में पड़ जाएगी कांग्रेस

Rajya Sabha Election 2026: कांग्रेस की ओर से एकतरफा प्रत्याशी घोषित करना झारखंड मुक्ति मोर्चा को नागवार गुजर रहा है. लिहाजा, वह परिमल नथवानी को समर्थन दे सकता है. अगर ऐसा हुआ तो 16 विधायकों वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 06, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:48 PM IST
झारखंड में हेमंत सोरेन खेल सकते हैं बड़ा दांव, परिमल नथवानी को दूसरी सीट के लिए दे सकते हैं समर्थन, मुश्किल में पड़ जाएगी कांग्रेस
Image Credit: परिमल नथवानी के उतरने से झारखंड में बदल सकते हैं समीकरण (AI Image)

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