असम के रण में हेमंत सोरेन की हुंकार; बोले- 70-80 लाख आदिवासियों को किया गया नजरअंदाज, जवाब देने का वक्त आ गया

Assam chunav 2026: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है. शनिवार को उन्होंने मजबत, विश्वनाथ और रंगापाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, असम के लाखों शोषित, वंचित और आदिवासी समाज के लोगों ने वर्षों से उनके ऊपर शोषण और अत्याचार करने वाली सरकारों को इस चुनाव में सबक सिखाने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि असम के शोषित, वंचित और आदिवासी समाज की संख्या 70-80 लाख से अधिक है मगर इनकी आवाज को यहां की सरकारों ने हमेशा नजरअंदाज किया. अब समय आ गया है, एकजुट होकर इन शोषकों को मुंहतोड़ जवाब देने का.

असम के रंगापाड़ा विधानसभा क्षेत्र की रैली में हेमंत सोरेन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, शोषित, वंचित और आदिवासी समाज के मेरे भाई-बहन आज के इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएं, इसके लिए विरोधियों ने साम-दाम-दंड-भेद लगाया. रोज की तरह आज भी षड्यंत्र किया गया मगर यहां तीर-धनुष को मिला अपार जनसमर्थन उन षड्यंत्रकारियों के गाल पर करारा तमाचा है.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब शोषित और वंचित समाज पीछे नहीं हटेगा और अपना हक़-अधिकार लेकर रहेगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता भी असम के विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बरुआ ने एक ट्वीट में बताया कि डिब्रूगढ़ के टिंगखोंग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बूथ कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं का जो अभूतपूर्व जोश और समर्पण देखने को मिला, उससे मन अभिभूत है. जेएमएम (JMM) प्रत्याशी महाबीर बास्के जी के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी.

उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प असम के हर वंचित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करना है. उन्होंने कहा कि हम हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे. अब असम में शोषितों की आवाज दबने वाली नहीं है.