/दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड में निवेश को लेकर उद्यमियों से करेंगे संवाद

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा, झारखंड सरकार फिजूलखर्ची करने जा रही है. निवेश के लिए कोई भी अच्छे उपायों का हम स्वागत करते हैं पर मुख्यमंत्री दावोस, इंगलैंड, स्पेन, स्वीडन सभी देशों की यात्रा कर आए हैं. उस समय भी कहा गया था कि एमओयू हुआ है और बड़े पैमाने पर निवेश होगा, लेकिन अभी तक एक भी निवेश धरातल पर नहीं उतरा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर सच में निवेश को लेकर गंभीर होते तो उनको अब तक श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए था.