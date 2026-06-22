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दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड में निवेश को लेकर उद्यमियों से करेंगे संवाद

Jharkhand News: झारखंड के सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर एकमत हैं कि निवेश होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा के बाद के दावों के जमीन पर उतरने का बीजेपी इंतजार कर रही है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 22, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:23 PM IST
दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड में निवेश को लेकर उद्यमियों से करेंगे संवाद
Image Credit: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (AI Image)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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