/दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड में निवेश को लेकर उद्यमियों से करेंगे संवाद

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Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 से 2 जुलाई तक दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में शामिल होंगे. इस सम्मेलन के जरिए 2025 में विदेश दौरे के दौरान निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश होगी. एक और दो जुलाई को होने वाले सम्मलेन में देश-विदेश के निवेशक, उद्योगपतियों के साथ-साथ कई देश के राजनयिकों से भी संवाद होगा. राज्य सरकार की प्राथमिकता है, झारखंड में अधिक से अधिक निवेश लाना और उसके जरिए सूबे में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना.
कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड में निवेश को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का परिणाम बहुत जल्द धरातल पर दिखेगा. राज्य में निवेशकों की भूमिका और यहां के चहुंमुखी विकास को लेकर सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने भी दिल्ली में हो रहे परामर्श सम्मेलन को लेकर कहा, मुख्यमंत्री राज्य के प्रति जिम्मेदार हैं और वो राज्य की तरक्की चाहते हैं. औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की हो, इसलिए पिछले दिनों जहां जहां निवेश की संभावना को लेकर सीएम विदेश गए थे और वहां अच्छी पहल भी हुई थी. अब दिल्ली में जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें वो लोग भी शामिल होंगे. इसके बाद धरातल पर चीजें देखेंगी.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा, झारखंड सरकार फिजूलखर्ची करने जा रही है. निवेश के लिए कोई भी अच्छे उपायों का हम स्वागत करते हैं पर मुख्यमंत्री दावोस, इंगलैंड, स्पेन, स्वीडन सभी देशों की यात्रा कर आए हैं. उस समय भी कहा गया था कि एमओयू हुआ है और बड़े पैमाने पर निवेश होगा, लेकिन अभी तक एक भी निवेश धरातल पर नहीं उतरा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर सच में निवेश को लेकर गंभीर होते तो उनको अब तक श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए था.