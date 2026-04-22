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बंगाल चुनाव को लेकर पाकुड़ में हाई अलर्ट, झारखंड-बंगाल बॉर्डर सील, सघन तलाशी अभियान शुरू

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के पाकुड़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई है. जिला प्रशासन ने बंगाल से सटी सीमाओं को सील कर दिया है और राधानगर, बेनाकुड़ा जैसे चेकपोस्टों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. एसपी अनुदीप सिंह ने अंतरराज्यीय समन्वय स्थापित करते हुए थानों को अलर्ट पर रखा है ताकि चुनाव के दौरान अवैध सामानों की आवाजाही रोकी जा सके.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:08 PM IST

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बंगाल चुनाव को लेकर पाकुड़ में हाई अलर्ट
बंगाल चुनाव को लेकर पाकुड़ में हाई अलर्ट

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट झारखंड के सीमावर्ती जिले पाकुड़ में साफ तौर पर महसूस की जा रही है. पाकुड़ सिर्फ एक पड़ोसी जिला ही नहीं है, बल्कि चुनाव के दौरान इसे बंगाल का प्रवेश द्वार माना जाता है. चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने बुधवार से ही झारखंड-बंगाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया है. पाकुड़ की भौगोलिक स्थिति इसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद क्रिटिकल जोन बनाती है, क्योंकि इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे संवेदनशील जिलों से मिलती हैं.

पाकुड़ के नवपदस्थापित पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुदीप सिंह स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं. वे बंगाल के धुलियान और नलहाटी पुलिस अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं. एसपी ने सीमावर्ती थानों के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में चौबीसों घंटे नजर बनाए रखें. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुर बॉर्डर के अलावा महेशपुर, पाकुड़िया और रदीपुर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती थानों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की चेतावनी दी गई है.

पाकुड़िया प्रखंड के तीन प्रमुख चेकपोस्टों राधानगर, गणपुरा और बेनाकुड़ा में प्रशासन ने विशेष सतर्कता बढ़ा दी है. यहां आने-जाने वाले हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है. पुलिसकर्मी वाहनों की डिक्की खोलकर जांच कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब या हथियारों की तस्करी न हो सके. राधानगर चेकपोस्ट पर सहायक अवर निरीक्षक संजीव टुडू के नेतृत्व में वाहनों की जांच की जा रही है. वहीं, महेशपुर के सोनारपाड़ा चेकपोस्ट पर एसडीपीओ विजय कुमार स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. यहां छोटे-बड़े वाहनों के साथ-साथ टोटो की भी तलाशी ली जा रही है और हर वाहन की एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जा रही है.

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पाकुड़ प्रशासन केवल सड़क मार्ग ही नहीं, बल्कि नदी मार्ग पर भी कड़ी नजर रख रहा है. पाकुड़ का कुछ हिस्सा गंगा और अन्य सहायक नदियों के किनारे स्थित है, जो सीधे बंगाल में प्रवेश करते हैं. पुलिस ने इन नदी घाटों पर चौकसी बढ़ा दी है ताकि नावों के जरिए होने वाली अवैध आवाजाही को रोका जा सके. बंगाल पुलिस के साथ मिलकर इन जल मार्गों पर विशेष पेट्रोलिंग की योजना बनाई गई है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री के प्रवाह को पूरी तरह रोकना है ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में हो सके.

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