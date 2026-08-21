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झारखंडः नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट के सवाल, पूछा-गड़बड़ी में किस अभ्यर्थी की क्या भूमिका, बिना प्रक्रिया नौकरी कैसे खत्म की

झारखंड में विभिन्न पदों पर नियुक्ति से जुड़ी 22 परीक्षाओं को एक साथ रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 21, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:03 PM IST
झारखंडः नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट के सवाल, पूछा-गड़बड़ी में किस अभ्यर्थी की क्या भूमिका, बिना प्रक्रिया नौकरी कैसे खत्म की
Image Credit: झारखंडः नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट के सवाल (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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