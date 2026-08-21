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हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, JSSC-CGL, CDPO, FRO और FSO परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक

JSSC CGL, CDPO, FRO और FSO परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 21, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:29 PM IST
हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, JSSC-CGL, CDPO, FRO और FSO परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक
Image Credit: झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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