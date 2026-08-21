/हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, JSSC-CGL, CDPO, FRO और FSO परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक

JSSC CGL, CDPO, FRO और FSO परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर भी वही आदेश लागू होगा और 15 सितंबर को सुनवाई तय की. राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और अन्य ने पक्ष रखा. वहीं, इंटरवेनर (पक्ष हस्तक्षेपकर्ता) की ओर से एडवोकेट अपराजिता भारद्वाज और JSSC की ओर से एडवोकेट संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.