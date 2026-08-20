/JPSC-JSSC परीक्षा-नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, नवनियुक्त अफसरों और कर्मचारियों को बड़ी राहत

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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से JPSC और JSSC की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश से नौकरी गंवाने के खतरे का सामना कर रहे नवनियुक्त अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.
दरअसल, झारखंड सरकार ने कहा था कि कैंसिलेशन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) द्वारा आयोजित और TDPL के जरिए की गई चल रही परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतों और CID जांच के दौरान सरकार के सामने लाए गए फैक्ट्स के आधार पर किया गया था. सरकार ने JPSC और JSSC एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधारों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की.
कैंसिल किए गए एग्जाम में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट शामिल हैं. इस लिस्ट में सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम भी शामिल हैं.
चार पिटीशन में राज्य के ऑर्डर को दी गई थी चुनौती
पिटीशनर्स में 11वीं-13वीं JPSC कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, JSSC-CGL और फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के सफल कैंडिडेट्स शामिल हैं. ये पिटीशन सफल कैंडिडेट्स ने फाइल की हैं, जिनमें अवधेश कुमार, दीपमाला, सोनम कुमारी और सौरभ सिंह जैसे दूसरे कैंडिडेट्स शामिल हैं.
कैंडिडेट्स की मुख्य दलील यह थी कि सरकार ने उन्हें अपना केस पेश करने का मौका दिए बिना एकतरफा तरीके से एग्जाम और उसके बाद की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी. इनमें से बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स अपने सिलेक्शन के बाद पहले ही सरकारी सर्विस में आ चुके थे, और सरकार के फैसले से उनकी नौकरी सीधे खतरे में पड़ गई है.
पिटीशनर्स ने अपने बचाव में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का भी हवाला दिया. उन्होंने दलील दी कि जांच के दौरान संदिग्ध भूमिका निभाने वाले किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन बिना किसी अलग जांच या सुनवाई के सभी सफल कैंडिडेट्स को उनकी नौकरी से हटाना गलत होगा. उनका कहना है कि वे तय प्रोसेस के हिसाब से एग्जाम में बैठे, मेरिट लिस्ट में जगह बनाई और बाद में सरकारी पोस्ट पर अपॉइंट हुए.
अदालत में कहा कि सरकार ने नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया है. इसलिए उनके आदेश पर रोक लगाई जा रही है. अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. तब तक राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं आया है कि आखिर कौन और किस-किस ने गलती की है. ऐसे में सभी को नौकरी से हटाना उचित नहीं है. अदालत ने 11 से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर को तत्काल ज्वाइन करने का भी आदेश दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट में इन्हीं दो मामलों को लेकर अभी चुनौती दी गई थी. Food Safety Officer की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर भी अगले आदेश तक रोक लगी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और JPSC से मामले में जवाब मांगा है.