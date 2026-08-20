/JPSC-JSSC परीक्षा-नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, नवनियुक्त अफसरों और कर्मचारियों को बड़ी राहत

अदालत में कहा कि सरकार ने नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया है. इसलिए उनके आदेश पर रोक लगाई जा रही है. अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. तब तक राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं आया है कि आखिर कौन और किस-किस ने गलती की है. ऐसे में सभी को नौकरी से हटाना उचित नहीं है. अदालत ने 11 से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर को तत्काल ज्वाइन करने का भी आदेश दिया है.