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JPSC-JSSC परीक्षा-नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, नवनियुक्त अफसरों और कर्मचारियों को बड़ी राहत

JPSC-JSSC परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. अलग-अलग याचिकाओं पर जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में सुनवाई हुई. सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी को राहत मिली. नवनियुक्त अफसरों ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. प्रार्थियों की ओर से इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने बहस की.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:16 PM IST
JPSC-JSSC परीक्षा-नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, नवनियुक्त अफसरों और कर्मचारियों को बड़ी राहत
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)

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