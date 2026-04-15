झारखंड सरकार और इंडियन बैंक के बीच ऐतिहासिक करार, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ MOU

झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड सरकार और इंडियन बैंक के बीच यह करार हुआ. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

इस एमओयू के तहत झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए 'वेतन खाता पैकेज' और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) झारखंड के कर्मचारियों के लिए विशेष 'वेतन खाता और HRIS पैकेज' की शुरुआत की गई है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और वित्त व स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह कदम राज्य के कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है. उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बैंकों के साथ न केवल सरकार और अधिकारी, बल्कि मजदूर वर्ग को भी जोड़ा जाएगा.

कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बैंकर्स को उनके सामाजिक उत्तरदायित्व की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि अब बैंकों का रिश्ता केवल व्यापारिक नहीं बल्कि मानवीय होना चाहिए. वित्त मंत्री ने 'गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना को लेकर आंकड़ों पर दुख जताया और बताया कि इंडियन बैंक के पास आए 151 आवेदनों में से केवल 53 को ही स्वीकृति मिली है. उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो बैंक सोशल सेक्टर और जन-कल्याणकारी योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सरकार अपनी धनराशि उन्हीं बैंकों में रखेगी. खराब प्रदर्शन करने वाले बैंक सरकारी पैसा रखने के हकदार नहीं होंगे. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बैंकों के सीएसआर (CSR) का पैसा केवल झारखंड में ही खर्च होना चाहिए.

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार अपने 15 हजार स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही एचआरआईएस (HRIS) सिस्टम लागू करने जा रहा है. इस तकनीक के आने से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में होने वाली देरी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. मंत्री ने कहा कि जब कर्मचारी बेहतर काम कर रहे हैं, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके भविष्य को सुरक्षित करे.

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इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि उनका बैंक देश का सातवां सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है. वर्तमान में झारखंड के सभी 24 जिलों में बैंक की 171 शाखाएं और 91 एटीएम संचालित हैं. उन्होंने जानकारी दी कि इसी वर्ष राज्य में 10 नई शाखाएं और खोली जाएंगी. उन्होंने झारखंड सरकार के साथ हुए इस एमओयू को बैंक के लिए गर्व का विषय बताया और भरोसा दिलाया कि बैंक राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगा.