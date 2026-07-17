/धनबाद नवोदय विद्यालय में रैगिंग की खौफनाक वारदात: 10वीं के छात्र को रस्सी से बांध बेल्ट से पीटा, हालत गंभीर

मारपीट में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इस घटना से नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीण और परिवार के सदस्य स्कूल में जमा हो गए हैं. उन्होंने जबरदस्ती मुख्य गेट खोला, परिसर में घुस गए और हंगामा कर रहे हैं. खबर मिलने पर, निरसा के SDPO लिलेश्वर महतो, निरसा और कई अन्य थानों की पुलिस टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीण मारपीट में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और स्कूल की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं. इस बीच, स्कूल प्रबंधन ने घटना की जांच के लिए एक जांच टीम गठित की है. हालांकि, प्रबंधन का कहना है कि छात्रों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन माता-पिता अक्सर चुपके से अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं. मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.