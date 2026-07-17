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धनबाद नवोदय विद्यालय में रैगिंग की खौफनाक वारदात: 10वीं के छात्र को रस्सी से बांध बेल्ट से पीटा, हालत गंभीर

धनबाद नवोदय विद्यालय में रैगिंग की खौफनाक वारदात सामने आई है. 10वीं के छात्र को रस्सी से बांधकर बेल्ट से पीटा गया. इतना ही नहीं, उसका वीडियो भी बनाया गया. पांच सहपाठियों पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगा है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 17, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:48 PM IST
धनबाद नवोदय विद्यालय में रैगिंग की खौफनाक वारदात: 10वीं के छात्र को रस्सी से बांध बेल्ट से पीटा, हालत गंभीर
Image Credit: धनबाद नवोदय विद्यालय में रैगिंग की खौफनाक वारदात (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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