/धनबाद नवोदय विद्यालय में रैगिंग की खौफनाक वारदात: 10वीं के छात्र को रस्सी से बांध बेल्ट से पीटा, हालत गंभीर

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धनबाद जिले के निरसा में बेनागड़िया स्थित PM SHRI जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि 10वीं कक्षा के एक छात्र के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उसके ही क्लासमेट्स ने बेल्ट से बेरहमी से उसकी पिटाई की. इस मारपीट का वीडियो भी बनाया और छात्र को घटना की शिकायत न करने की धमकी दी. हालत बिगड़ने पर छात्र को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. पीड़ित छात्र सुमित कुमार दास, गोविंदपुर के नगरक्यारी गांव का रहने वाला है और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, बेनागड़िया में 10वीं कक्षा का छात्र है.
मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर करने को लेकर विवाद
आरोप है कि मंगलवार (14 जुलाई, 2026) देर रात हॉस्टल में मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर करने को लेकर विवाद हुआ. विवाद बढ़ने पर उसके ही कक्षा के पांच छात्रों ने कथित तौर पर उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और बेल्ट से पिटाई की. आरोप है कि घटना का वीडियो भी बनाया गया और छात्र को किसी से शिकायत नहीं करने की धमकी दी गई. घटना के बाद सुमित दो दिनों तक चुप रहा और स्कूल की नर्स से दवा लेकर दर्द सहता रहा. उसने परिजनों को फोन पर सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद परिवार के लोग स्कूल पहुंचे, तब जाकर विद्यालय प्रबंधन को मामले की जानकारी मिली. छात्र को पहले पांडरा उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए SNMMCH धनबाद रेफर कर दिया गया.
मारपीट में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
इस घटना से नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीण और परिवार के सदस्य स्कूल में जमा हो गए हैं. उन्होंने जबरदस्ती मुख्य गेट खोला, परिसर में घुस गए और हंगामा कर रहे हैं. खबर मिलने पर, निरसा के SDPO लिलेश्वर महतो, निरसा और कई अन्य थानों की पुलिस टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीण मारपीट में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और स्कूल की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं. इस बीच, स्कूल प्रबंधन ने घटना की जांच के लिए एक जांच टीम गठित की है. हालांकि, प्रबंधन का कहना है कि छात्रों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन माता-पिता अक्सर चुपके से अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं. मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.