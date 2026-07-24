/धनबाद में खौफनाक वारदात: पत्थर से सिर कुचलकर शख्स की बेदर्दी से हत्या, कार छोड़ भागे हत्यारे!

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है. घटनास्थल का दौरा करने वाले बाघमारा SDPO अजीत कुमार विमल ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है. शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि पीड़ित का सिर पत्थर से कुचला गया था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है. घटनास्थल पर एक कार भी मिली है. सबसे पहले पीड़ित की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद अपराधी की पहचान की जाएगी. अपराधी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.