/धनबाद में खौफनाक वारदात: पत्थर से सिर कुचलकर शख्स की बेदर्दी से हत्या, कार छोड़ भागे हत्यारे!

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धनबाद जिले के ईस्ट बसुरिया आउटपोस्ट इलाके में सोरी टांड के कौशल पुरम के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. उसका सिर कुचला हुआ था. घटना की सूचना तुरंत ईस्ट बसुरिया पुलिस को दी गई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटना की खबर मिलने पर बाघमारा SDPO अजीत कुमार विमल और कतरास पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम भी मौके पर पहुंचे, इलाके का मुआयना किया और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई.
स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप
सोरी टांड में कौशल पुरम के पास एक लाश मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए. बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान वहां एक कार आकर रुकी थी और उसके कुछ ही देर बाद यह घटना हुई. आशंका है कि घटनास्थल पर संदिग्ध परिस्थितियों में या तो मृतक की थी या फिर अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए उसका इस्तेमाल किया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है. घटनास्थल का दौरा करने वाले बाघमारा SDPO अजीत कुमार विमल ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है. शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि पीड़ित का सिर पत्थर से कुचला गया था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है. घटनास्थल पर एक कार भी मिली है. सबसे पहले पीड़ित की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद अपराधी की पहचान की जाएगी. अपराधी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.