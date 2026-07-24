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धनबाद में खौफनाक वारदात: पत्थर से सिर कुचलकर शख्स की बेदर्दी से हत्या, कार छोड़ भागे हत्यारे!

धनबाद में झाड़ियों में पत्थर से कुचला हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. सूचना मिलने पर बाघमारा SDPO मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 24, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:12 PM IST
धनबाद में खौफनाक वारदात: पत्थर से सिर कुचलकर शख्स की बेदर्दी से हत्या, कार छोड़ भागे हत्यारे!
Image Credit: धनबाद में खौफनाक वारदात (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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