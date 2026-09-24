Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा: मंत्री दीपिका पांडे की बेटी समेत 4 की मौत, गैस कटर से काट कर निकाले गए शव

जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा: मंत्री दीपिका पांडे की बेटी समेत 4 की मौत, गैस कटर से काट कर निकाले गए शव

जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसे में मंत्री दीपिका पांडे की बेटी समेत 4 की मौत हो गई है. मिली जानकारी के अनुसार, गैस कटर से काट कर शवों को बाहर निकाला गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 24, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:37 AM IST
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा: मंत्री दीपिका पांडे की बेटी समेत 4 की मौत, गैस कटर से काट कर निकाले गए शव
Image Credit: जमशेदपुर सड़क हादसा: मंत्री दीपिका पांडे की बेटी समेत 4 की मौत (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुष्कर्म की कोशिश मामले में HC ने आरोपी को किया बरी, SC ने लिया स्वतः संज्ञान
2
3
4
5