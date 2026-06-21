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लातेहार में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित मोटरसाइकिल पुलिया के नीचे गिरी, दो की मौत

झारखंड के लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र में केड़ पिकेट के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. यहाँ एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर जाने से उस पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:09 PM IST
लातेहार में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित मोटरसाइकिल पुलिया के नीचे गिरी, दो की मौत
Image Credit: लातेहार सड़क हादसा

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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