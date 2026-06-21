इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद छिपादोहर थाना प्रभारी यकीन अंसारी के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से बरवाडीह अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद कन्हाई सिंह और पृथ्वी सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल महिला को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. इस संबंध में थाना प्रभारी यकीन अंसारी ने बताया कि प्रारंभिक सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं. सूचना के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया. बाद में सूचना प्राप्त हुई कि इनमें से दो लोगों की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के असली कारणों की जांच की जा रही है.